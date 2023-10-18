الدفع مقابل اللعب ليلاً… البريميرليغ يعرض 10 ملايين إسترليني على الشرطة

تقام مباريات البريميرليغ في أوقات مبكرة من اليوم عادة، ويتم السماح لعدد محدود للغاية من المباريات للعب ليلا لتنتهي قبل منتصف الليل، وهو الأمر الذي تنوي رابطة “البريميرليغ” تغييره.

الشرطة الإنجليزية قامت بتغيير موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليج الشهر المقبل، بسبب وضع اللقاء في موعد متأخر تعتقد أنه يساعد على إمكانية حدوث شغب بين الجماهير عقب المباراة في الشوارع ليلا.

وقررت الشرطة الإنجليزية تقديم موعد المباراة ليقام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت إنجلترا بعد أن كان مقررا إقامته في تمام الساعة 5:30 مساء.

حل مادي

رابطة البريميرليج تعتقد أن بإمكانها إقناع الشرطة الإنجليزية بالسماح بلعب المباريات في أوقات متأخرة من اليوم إذا عرضت عليهم دفع تكاليف إضافية لدعم قوات التأمين.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا يفيد بأن رابطة البريميرليغ مستعدة لدفع مبلغ 10 ملايين إسترليني للشرطة من أجل تأمين المباريات في وقت متأخر من اليوم.

أزمة متكررة

وترفض الشرطة الإنجليزية إقامة الكثير من المباريات الكبرى المحفوفة بالأخطار، بسبب المنافسة المشتعلة وتاريخ مواجهات الناديين، والسجل التاريخي لسلوك المشجعين في مثل هذه المواجهات.

في الموسم الماضي رفضت الشرطة إقامة مباراة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بلندن في أوقات الذروة التي تشهد كثافة في الشوارع أيام السبت من كل أسبوع، لكنها وافقت على إقامة اللقاء في النهاية بعد تخفيض عدد جماهير الزوار من 3000 إلى 1500 مشجع فقط لمانشستر يونايتد.

أسباب الرفض

يأتي سبب رفض قوات التأمين في إنجلترا إقامة المباريات في وقت متأخر وبالتالي خروج الجماهير من الملعب ليلا إلى الشوارع متأثرين بنتيجة المباراة، بمساعدة ذلك على احتمالية حدوث مشكلات أمنية.

وتشير التقارير إلى أن تناول الخمر في أوقات متأخرة من الليل، وهي عادة يفعلها الكثير من المشجعين، تساعد على إمكانية وقوع أحداث شغب، على عكس الأمر إذا أقيمت المباريات ظهرا، وانتهى قبل حلول الليل.

لماذا يريد البريميرليغ تأخير المباريات؟

ترغب رابطة البريميرليج في أن تقام المباريات في وقت متأخر حتى تتمكن من تسويق المباريات في دول أخرى، حيث تضع جدولا لساعات الذروة المناسبة في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا لمشاهدة مباريات الدوري المصنف بأنه الأقوى عالميا.

وتؤكد رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن تقديم موعد المباريات إلى 12:30 ظهرا يؤثر بالسلب في أعداد الجماهير التي تتابع المسابقة الإنجليزية خارجيا في دول أخرى نظرا إلى فارق التوقيت.

وتحتاج رابطة البريميرليغ إلى موافقة الشرطة ومسؤولي السلامة أولا في كل مدينة تستضيف مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل وضع جدول المباريات وتحديد لقاء ينتهي في ساعة متأخرة ليلا.

تباين متوقع

وأشارت التقارير الإنجليزية إلى أن مسألة دفع رابطة البريميرليغ 10 ملايين إسترليني للشرطة من أجل الموافقة على لعب المباريات ليلا ستواجه بتباين واضح بين مؤيد ومعارض.

ومن المتوقع أن ترحب الحكومة الإنجليزية بالمبادرة نظرا لأن أي دعم يصل إلى الشرطة سيكون محل إشادة وتأييد على نحو واضح من طرفهم.

بينما يرى البعض الآخر بأن الأمر سيبدو، وكأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تدفع لكي تمر من الطريق الذي تريده، وتحقق ما تسعى إليه بعيدا عن القانون الأساسي الموضوع لمثل هذه الظروف.

مخالفات مستمرة

ورغم المشاهد الباهرة للجماهير الإنجليزية في الملاعب التي يراها العالم عبر شاشات التلفاز، تقع الكثير من المخالفات بعيدا عن الكاميرات وخارج الملعب.

وزارة الداخلية الإنجليزية أعلنت الشهر الماضي زيادة المخالفات وحوادث الفوضى في الملاعب بنسبة 60% مقارنة بالموسم الأخير المكتمل بحضور جماهير قبل جائحة كوفيد 19.

كما فرض البريميرليغ حظرا أكثر من مرة على أفراد من الجماهير الذين ثبتت إدانتهم بافتعال الفوضى وارتكاب المخالفات في الملعب، وكذلك استخدام الألعاب النارية غير المصرح بها.