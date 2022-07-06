اتفاقية لتوسع منصة قرنتافاي السعودية

أتمت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” عقد شراكة مع منصة قرنتافاي التي تعتبر رائدة في مجال الابتكار والتطوير في مجال كرة القدم من خلال النقلة النوعية في عملية إكتشاف المواهب. حيث انها تعد اكبر منصة لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط نظرا لانها تضم اكثر من مليون و ثلاثمائة الف لاعب كما أنها تحظى بالعديد من الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية المحلية والعالمية من ضمنها نادي وست هام يونايتد الانجليزي، نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي قادش الإسباني والعديد من الأندية العربية والإسبانية. وتأتي هذي الشراكة لفتح المجال أمام أندية الدرجة الأولى للوصول و التعرف على المواهب المتواجدة من خلال التقارير الدقيقه عن احصائيات كل لاعب بالتطبيق و التقنيات المتطوره اللازمة لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط.

و نوه رئيس مجلس إدارة الرابطة المكلف الأستاذ طلال العبيدي ، على أن هذه الخطوه تأتي إيماناً منا بأن مسابقة الدرجة الأولى في الماضي كانت و لا زالت تمد المنتخبات السعودية بمختلف الفئات السنية بلاعبين مميزين إلى أن مثلوا المملكة في محافل عالمية و قاريه ونحرص في الرابطة على أن المواهب التي تبحث عن فرصة الظهور و الانضمام للأندية ستستفيد من تواجد التقنية التي تبرز الموهبة و تختصر الوقت على كشافي المواهب في كافة مناطق المملكة و كذلك فرصة للأندية للبحث وسهولة معرفة التقارير و الأرقام التي تخص كل لاعب منضم للتطبيق.

وقد أعرب المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنصة قرنتافاي المهندس مجدي اللولو عن مدى سعادته بهذه الشراكة وأنها سوف تكون باب لإتاحة الفرص للاعبين الحالمين لتحقيق حلمهم في الوصول الى الاحتراف وأضاف أن المنصة تهدف إلى توفير العديد من الفرص التي تساعد المواهب على الاحتراف كما عبر عن سعادته بشراكة قرنتافاي مع دوري يلو نظرا لما تمثله الشراكة من إيجاد فرص للاعبين داخل التطبيق مع 18 نادي في مختلف مناطق المملكة.