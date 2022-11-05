دبي: إغلاق شوارع 5 ساعات غداً بسبب سباق الدراجات الهوائية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاقات في الشوارع يوم غد لمدة 5 ساعات من الساعة 4 صباحاً وحتى 9 صباحاً في كل من :

شارع الشيخ زايد بالاتجاهين.

شارع المركز المالي السفلي.

وذلك تزامناً مع سباق “دبي رايد” للدراجات الهوائية الذي يُقام على شارع الشيخ زايد من دوار المركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع حديقة الصفا (التقاطع الثاني).





ارشادات للسائقين

وطلبت الهيئة من السائقين :

الانتباه واتّباع اللوحات الإرشادية.

استخدام الطرق البديلة مثل شارع الوصل وطريق الخيل وشارع ميدان وشارع الأصايل وشارع زعبيل الثاني وشارع الثاني من ديسمبر وشارع الحديقة، وذلك للوصول إلى وجهتهم.

وينطلق «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الثالثة يوم غد 6 من نوفمبر وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة». وسيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة، ومن أهمها متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.