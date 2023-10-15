أفضل لاعب في آسيا 2022… ثنائي عربي مرشح للجائزة

شملت القائمة النهائية المختصرة لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 ثنائي عربي ولاعب أسترالي، للفوز بالجائزة الرسمية التي يقدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

السعودي سالم الدوسري نجم نادي الهلال، والقطري المعز علي هداف نادي الدحيل، والأسترالي ماثيو ليكي لاعب نادي ملبورن، يتنافسون فيما بينهم من أجل أن يفوز أحدهم بلقب الأفضل في آسيا.

وتجمدت جائزة أفضل لاعب في آسيا في آخر 4 سنوات، لكنها تعود لتكشف عن أسرارها في 31 أكتوبر الجاري خلال حفل الاتحاد الآسيوي في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويتم الإعلان خلال الحفل عن عدة جوائز أخرى بالإضافة إلى أفضل في آسيا، حيث تخصص جائزة لأفضل لاعبة في القارة، بالإضافة إلى جائزة أخرى لأفضل لاعب محترف خارج آسيا، وذلك برعاية نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي، على أن يقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

غياب طويل لجائزة أفضل لاعب في آسيا

توقف الاتحاد الآسيوي عن منح جائزة أفضل لاعب في آسيا منذ 4 أعوام، لكنه يعود بحفل كبير خلال الشهر الجاري من أجل عادة قديمة نساها البعض.

القطري أكرم عفيف كان آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2019 بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس آسيا ليقتنص الجائزة الفردية المرموقة.

ويأمل الدوسري في أن يكون أول لاعب سعودي يحصد الجائزة منذ عام 2014 عندما حصد الجائزة مواطنه ناصر الشمراني، كما يأمل في الركض وراء الرقم القياسي لأسطورة الكرة في بلاده ماجد عبد الله الذي حصد الجائزة 3 مرات أعوام 1984 و1985 و1986.

المُحرك الأزرق

يحلو لعشاق جماهير الهلال والمنتخب السعودي مناداة الدوسري بلقب “المحرك الأزرق” بسبب قدرته على نقل فريقه نحو مرمى الخصم ليتقدم إلى الأمام بانتصار تلو الآخر.

الدوسري البالغ 32 عاما تألق في بداية كأس العالم 2022، وقاد السعودية لفوز تاريخي على الأرجنتين، ليسجل ويعادل رقم مواطنه سامي الجابر كأفضل هداف سعودي في المونديال برصيد 3 أهداف.

وكان للدوسري دورا كبيرا في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وقاد فريق إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 ليصل إجمالي أهدافه في البطولة إلى 4 أهداف خلال 3 مشاركات.

كما نجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه، ليساهم في بلوغ الهلال نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

ألقاب الدوسري

فاز سالم الدوسري بـ ١٦ لقبا مع الهلال، وذلك حسب الموقع الرسمي، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفيما يلي قائمة بطولات اللاعب:

الدوري السعودي ٥ مرات في مواسم 2016-17، 2017-18، 2018-19، 2019-20، 2020-21، 2022-2023.

كأس ولي العهد السعودي، 3 مرات في أعوام: 2012، 2013، 2016.

كأس خادم الحرمين الشريفين، 3 مرات في أعوام: 2015 ،2017 ،2019.

كأس السوبر السعودي، 3 مرات في أعوام: 2015، 2018 ،2022.

دوري أبطال آسيا، مرتين في أعوام: 2019 ،2021.

ما هي القيمة التسويقية لسالم الدوسري؟

تبلغ القيمة التسويقية، للاعب الهلال السعودي، نحو 1.7 مليون يورو، حسب أحدث تقدير لموقع “ترانسفير ماركت”، صدر في يونيو الماضي.

ويمتلك الدوسري عقدا مع نادي الهلال يمتد حتى صيف عام 2025، ليكون اللاعب قد استمر لمدة 14 عاما بين جدران النادي الأزرق إذا أكمل عقده للنهاية.

منافس قوي

في المقابل شهد موسم 2022-2023 نجاح القطري المعز علي، في تجاوز حاجز 200 مباراة خلال مسيرته مع نادي الدحيل، حيث يواصل دوره الرئيسي مع النادي منذ بداية المشوار عام 2016، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.

وقد أسهم المهاجم المميز البالغ من العمر 27 عاماً في مساعدة الدحيل على الفوز بلقب دوري نجوم قطر، بعدما كان توج بها من قبل موسم 2019-2020، وهو اللقب الثامن للنادي.

كما نجح الدحيل في الحصول على بطاقة التأهل للمرة 12 على التوالي في دوري أبطال آسيا، وهو الرقم الأعلى لأي فريق على في تاريخ البطولة.

المعز يتميز بحضوره المتواصل مع منتخب قطر، حيث بات ينافس الكثير من نجوم العالم في عدد الأهداف الدولية، بعدما سجل الهدف الدولي رقم 42 في نوفمبر 2022، ليصبح أحد أهم نجوم الكرة القطرية عبر تاريخها، ما يجعله منافس قوي للدوسري للحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا.

ماثيو ليكي نجم المنتخب الأسترالي

تألق ماثيو ليكي نجم نادي ملبورن، والمنتخب الأسترالي، البالغ من العمر32 عاما بقوة في دوري بلاده، من خلال تسجيل 9 أهداف مع نادي ملبورن سيتي الذي توج بلقب الدوري موسم 2022، وواصل التألق في النسخة التالية، إلى جانب بروزه بقوة مع منتخب أستراليا من خلال تسجيل هدف الفوز في مرمى الدنمارك بالمباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، ليحجز المنتخب الأسترالي مقعده في دور الـ16، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.

أفضل آسيوي في أوروبا

يضع الاتحاد الآسيوي جائزة أخرى لأفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج، وفي الغالب تضم القائمة المرشحة لاعبين يتنافسون في المستوى المتقدم في أوروبا.

وضمت قائمة جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف، الإيراني مهدي طارمي، لاعب بورتو البرتغالي، والياباني كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي، والكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب نابولي الإيطالي.

أفضل لاعبة في آسيا

يتنافس على قائمة أفضل اللاعبات في آسيا، الأسترالية سامنثا كير لاعبة تشيلسي، والصينية زهانغ لينيان لاعبة جراسهوبر السويسري، واليابانية ساكي كوماغاي لاعبة بايرن ميونخ الألماني.

جائزة أفضل مدرب في آسيا

وأما عن جائزة أفضل مدرب في آسيا، يوجد المدرب السعودي سعد الشهري في قائمة مدربي الرجال، التي تضم أيضًا الأسترالي غراهام أرنولد، والياباني هاجيمي مورياسو.

وسيشهد الحفل تقديم 18 جائزة في فئات مختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، التي تقدم للمرة الأولى، في حين أُعيد تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.