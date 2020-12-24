منصة سعودية جامعة للترفيه والمرح والرياضة

ما هي دوافع إنشاء تطبيق هلا يلا الشامل؟

أردنا أن نسهّل تجربة الترفيه في المملكة العربية السعودية. فقد نشأنا جميعاً (أي نحن المؤسسون المشاركون) في المملكة، وفي حين أننا أحببنا طفولتنا هنا، كان من الصعب دائماً العثور على أمور مسلية وتجارب ترفيهية سوى الجلوس في المنزل مع بعضنا البعض للعب ألعاب الفيديو أو تناول الطعام في الخارج. وحتى في حال توفرت أحداث أو أنشطة ترفيهية أو رياضية ففي الغالب لا نعرف عنها إلا بعد حدوثها وانتهائها.

وقد ركّزت النسخة الأولى من تطبيق هلا يلا فقط على جانب تنظيم المباريات الرياضية مع الأصدقاء (كرة القدم بشكل أساسي) واكتشاف المباريات التي تحدث في محيطك والتي تحتاج إلى لاعبين إلى جانب حجز أماكن لتنظيم المباريات. ولكن بعد أن بدأنا بالتواصل مع مراكز لتوقيع صفقات الحجز، اكتشفنا فرصة أكبر بكثير، حيث إن معظم الملاعب الرياضية لم تكن مجهزة للحجوزات عبر الإنترنت. وعندما تعمقنا في المسألة، تأكدنا أنها لم تكن تقتصر على الأماكن الرياضية بل كافة المراكز الترفيهية التي تعتمد على الحجوزات أو التذاكر تقريباً فمعظمها تقوم بعملية الحجز بشكل شخصي دون الاعتماد على الوسائل الرقمية.

وقمنا بعد هذا الاكتشاف بالتوسع بسرعة في تطبيقنا وبدأنا بالتحرك نحو فكرة إنشاء منصة متكاملة (متصلة بتطبيق شامل) وتضم منظومة رقمية كاملة لدعم الشركات والمستخدمين على حد سواء.

وبالإضافة إلى رغبتنا بتوفير حل فوري لمشكلة معينة واجهناها جميعاً وعرفنا أن الغالبية يصادفها مثلنا، كان لدينا دوافع أكثر طموحاً للتأسيس. حتى في ذلك الوقت أي قبل 8 سنوات، كانت المملكة حينها من أكثر شعوب المنطقة اتصالاً واستخداماً للتقنيات الرقمية في العالم وتميزت بأعلى معدلات استخدام لأهم منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي. لكن لم تكن أي من التطبيقات أو المواقع التي يستخدمها الناس هنا في المملكة قد تم تطويرها محلياً أو تصميمها لتلبي الاحتياجات المحلية على وجه الخصوص. وكانت هذه الفجوة هي المحفز الحقيقي بالنسبة لنا، فإذا كنا من أهم مستخدمي التكنولوجيا في العالم، فمن المنطقي والطبيعي أن نُطوّر منتجاتنا التقنية الخاصة بنا لنقدمها للعالم.

أخبرنا عن التقنيات التي يستخدمها هلا يلا حالياً من مصادر مختلفة، على سبيل المثال، هل يوجد رابط بيانات API مع أطراف خارجية؟

جميع تقنياتنا مجهزة لواجهات برمجة التطبيقات API وتمتثل لمعايير API الموحدة مما يجعل التكامل مع خدمات وحلول الأطراف الخارجية مسألة سهلة. وقد تم بناء تطبيق هلا يلا كمنصة ذات نهج معياري يسهل تصميم متطلبات جديدة بناءً على تقنياتنا الحالية.

وفي المرحلة القادمة، سوف نتشارك مع مزودي خدمات الأطراف الخارجية بما يسهل التكامل مباشرة مع نظامنا الأساسي، مما سيمكنهم من الوصول المباشر إلى قاعدة مستخدمينا المتنامية للاتصال رقمياً وبصورة مباشرة بعملائهم المستهدفين.

سيوفر تكامل الأطراف الخارجية مع منصتنا فرصاً واعدة للنمو لنا ولتلك الأطراف، وبالتالي تعم الفائدة على الجميع. يمكن للجهات الخارجية تحسين عروضها الرقمية دون الحاجة إلى بنائها من الصفر، أما نحن فسوف نتمكن من تزويد مستخدمينا بخدمات ومنتجات إضافية.

بالإضافة إلى تقنيات واجهة برمجة التطبيقات، نعمل باستمرار على مجموعة من مشاريع البحث والتطوير باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك تقنية البلوك تشين والواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كيف تأثر مجال عملكم بجائحة كورونا؟

نتيجة للإغلاق والقيود المفروضة على التجمعات، واجهنا كغيرنا الكثيرين في مجال الترفيه والرياضة، تأثيرات واضحة لجائحة كورونا على أعمالنا. ففي ذلك الوقت، كان التركيز الأساسي لتطبيق هلا يلا هو الأحداث الضخمة والأنشطة الرياضية وغيرها من الفعاليات الترفيهية والتي تم تعليقها بين عشية وضحاها.

لكن مع ذلك نجحنا في التحول بسرعة كبيرة إلى الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقد ساعدتنا هذه الاستراتيجية بشكل كبير على تجاوز تحديات الإغلاق. وبدأنا بإدارة سلسلة بطولات “Stay At Homeخلك فالبيت” عبر ذراع الألعاب الإلكترونية لتطبيق هلا يلا وهو منصة “كفو قيمز”. وتنافس اللاعبون من جميع مستويات المهارة في العديد من البطولات بما فيها “فيفا” و”فورت نايت” و”ببجي” و”أوفر واتش” وغيرها على مجموعة واسعة من الجوائز.

وبعد فترة وجيزة، استضفنا موسم هذا العام لبطولة “لاعبون بلا حدود” بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وهي إحدى أضخم مسابقات الألعاب الإلكترونية العالمية حيث جمعت 10 ملايين دولار للجمعيات الخيرية التي تعمل على مكافحة تداعيات وتأثيرات الجائحة.

وكانت الألعاب والرياضات الإلكترونية بالفعل صناعة متسارعة النمو في المجال الترفيهي لكن نتيجة إجراءات جائحة كورونا، تزايدت وتيرة نموها وبالتالي نحن سنواصل الاستثمار في زيادة عروضنا وخدماتنا في هذا المجال.

وعلى الرغم من انتهاء الإغلاق، يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تعود صناعة الأحداث والفعاليات والترفيه إلى حقبة ما قبل كورونا. ورغم حرصنا على الاستمرار في نفس مسار تقدمنا قبل الجائحة، فإننا نعتقد أن توجه “التجارب الافتراضية” الذي تنامت شعبيته خلال الأشهر القليلة الأولى من جائحة كورونا سيستمر بالفعل. وعلى الرغم من أن هذه التجارب لن تحل محل تجارب العالم الواقعي، فإننا نتوقع أنها (أي الموسيقى الحية والفصول الدراسية والتدريب الشخصي وما إلى ذلك) ستستمر في التطور بطريقة تكمل نمط متابعة الناس لنشاطات الرياضة والترفيه.

ما هي أبرز محطات النجاح والإنجازات التي حققتها مع شركائك في المرحلة الراهنة؟

● بيع مليون تذكرة

● تسجيل مليون مستخدم

● إدارة 500 حدث عبر منصاتنا

● تنظيم 100 بطولة عبر منصاتنا

● 10 ملايين مشاهد للبث المباشر

هل يوجد إصدار باللغة الإنجليزية من التطبيق لتلبية احتياجات الأشخاص الراغبين بحضور الفعاليات من خارج المملكة من خلال خدمات التأشيرة الإلكترونية الفورية؟

نعم، بالتأكيد يحتوي تطبيق هلا يلا الشامل على نسخة إنجليزية مميزة تعمل بشكل متكامل ويمكن تخصيص كل تجربة أو مكان أو إعدادات في التطبيق بحسب اللغة. وقد صُممت تجربة المستخدم بالكامل لتلائم اللغتين الإنجليزية والعربية، بدءاً من عملية الاشتراك/ تسجيل الدخول. علاوة على ذلك، تجري كل طرق الاتصال بين التطبيق ومستخدميه، مثل رسائل البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية و المحتوى الترويجي وغيره باللغتين.

هل تم دمج تقنية البلوك تشين في تطبيق هلا يلا الشامل؟ أم هناك خطط لاعتمادها في التطبيق لاحقاً؟

بلوك تشين هي تقنية واعدة ومميزة، ونحن حتماً نخطط لاعتمادها كجزء من تحوّل حلولنا المبتكرة لإدارة الأحداث وحجز التذاكر. في الوقت الحالي، جاء عملنا في تقنية بلوك تشين كجزء من جهود البحث والتطوير ولم يتم طرحه للمستخدمين بعد. وهو في الأصل من الأمور التي أردنا تنفيذها هذا العام، لكن بعد انتشار جائحة كورونا أعدناه إلى الخطط.

وإلى جانب الفعاليات وحجوزات التذاكر، نستخدم حالياً تقنية بلوك تشين لبناء محرك ألعاب/ مكافآت آمن وفعّال. وهي أولوية رئيسية في الوقت الحالي للعديد من الشركات في قطاعات الخدمات والتجارة الإلكترونية لأنها تركز على زيادة ولاء العملاء وعودتهم مراراً وتكراراً.

نعمل أيضاً على دمج تقنية بلوك تشين في أعمالنا في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ما هي طرق الدفع المتاحة في تطبيق هلا يلا الشامل؟

هدفنا هو تبسيط تجربة المستخدم وتوفير طرق دفع آمنة عبر الإنترنت للأشخاص الذين يحجزون عبر تطبيقنا. ويتيح تطبيق هلا يلا الشامل حالياً الدفع باستخدام مدى وماستر كارد وفيزا وخدمة STC Pay. كما سنعمل قريباً على دمج Apple Pay أيضاً.

ما هي خططكم للمرحلة القادمة، وهل توجد نية للتوسع خارج المملكة؟

في المرحلة الراهنة، المملكة هي محور تركيزنا الأساسي، إلا أننا نضع على خارطة طريقنا المستقبلية التوسع الإقليمي ثم الدولي بالتأكيد. وقد بدأنا بالفعل بتقديم تجارب الرياضات والألعاب الإلكترونية في الأسواق الدولية مع بطولات مخصصة للّاعبين في بلدان محددة حول العالم.