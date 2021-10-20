منظمة جي كاي إي سبورت الإماراتية توسّع محفظتها عبر ضم فريق فالورانت

شارك الفريق، الذي يتخذ من دبي مقراً له، في عدة بطولات و تواصل مجموعة جيكاي النمو في قسم الرياضات الإلكترونية مما يجعل المنظمة واحدة من أبرز المستثمرين في قطاع الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

شارك الفريق المكون من 5 لاعبين في عدة بطولات منذ عام 2013، وتهدف Geekay Esports إلى دعم الفريق لوجستياً ومالياً للتغلب على الصعوبات التي تواجهها معظم فرق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند محاولتها دخول الساحة العالمية ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني في الرياضات الإلكترونية دون أي تخوفات حيال الرواتب الحالية. يتكون الفريق المميز من:

لطالما كانت Geekay Group جزءاً من قطاع الألعاب في المنطقة فهي تدعم مجتمع اللاعبين عبر 32 متجراً في أرجاء المنطقة، وتوزع مختلف العلامات التجارية العالمية عبر قناة ألعاب الفيديو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشتهر المجموعة أيضاً بدعمها لمختلف الفعاليات والبطولات والإطلاقات الجديدة.

يعد تأسيس Geekay Esports الخطوة الطبيعية التالية للمجموعة لأنها تمكنها من زيادة دعمها للمجتمع وأن تكون جزءاً فعال فيه. تخطط المجموعة لاستضافة بطولات على مستوى الجامعات والمدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع منافذ تعليمية مختلفة لاستكشاف لاعبين في بداية طريقهم، تعمل هذه البطولات كبطولات استكشافية وتوفر للاعبين الرياضيين الشباب فرصة المنافسة على مستوى أعلى.

تهدف هذه البطولات إلى تثقيف جيل الرياضات الإلكترونية المحترف القادم حول موازنة وقتهم وحول المتطلبات والشغف اللازم ليكونوا لاعبين محترفين، بالإضافة لكسر بعض المعلومات الخاطئة والصور النمطية بالقطاع. تظهر الأبحاث أن الفرق التي تقضي من وقتها ست ساعات يومياً من التدريب مع فترات راحة للصحة النفسية تؤدي أداءً أفضل بكثير من أولئك الذين يضغطون نفسهم في التدريب لأكثر من ست ساعات يومياً.

يقول سعيد كيشان ديباك باليجا، الرئيس التنفيذي لـ Geekay Group: “دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان التي بدأت فيه الرحلة لمجموعة Geekay. إنّ تشكيل Geekay Esports وتوظيف مجموعة من الإماراتيين الموهوبين هو إحدى الطرق التي نخطط بها لرد الجميل للمكان الذي دعمنا”.