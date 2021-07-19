في دول الخليج العربي أيضا، تطبيق يدفع لك النقود مقابل المشي

بدأت تطبيقات عديدة ، يدفع لك تطبيق سويت كوين (وتعني عملة التعرق) أي انك ستكسب من عرق جبينك من المشي، حيث يتيح لك التطبيق كسب المال من المشي، فهو مكسب لك مقابل كل خطوة باعتماد التطبيق على عرض الإعلانات وتزكية التطبيق للآخرين من حولك. ونعم ستكسب منه وهو تطبيق نال تصنيفا عاليا يزيد عن تصنيف 4 من 5 على متجر غوغل للتطبيقات وكذلك حاله مع متجر أبل.

يوضح التطبيق توفره في دول الخليج العربي حاليا (هنا). وتطبيق سويتكوين هو تطبيق تصميمه مجموعة من المبرمجين في بريطانيا، يعمل هذا التطبيق على احتساب الخطوات التي تقوم بها ويعطيك مقابلها المال. يمكنك تحميل تطبيق سويتكوين من جوجل بلاي او اب ستور فهو متوفر في كلا النظامين اندرويد و او اس، بعد تحميل هذا التطبيق قم بالتسجيل به عن طريق بريدك الالكتروني وهو سهل جدا ولا يتطلب اي مجهود وبعدها سوف تدخل الى منصة التطبيق،

سيطلب منك التطبيق السماح بالوصول لبيانات مثل تشغيل ميزة تحديد المواقع الجي بي اس لاحتساب الخطوات التي تمشيها خلال اليوم ومع نهايته يقوم بتحويل هذه الخطوات الى مبلغ مالي بعملة السويتكوين.

خلال تزكية التطبيق وإرسال دعوة الاصدقاء أيضا ستحقق نقاطا لصالحك بعد التسجيل في التطبيق يقومون بأعطائك رابط لاحالة الاصدقاء، بحيث يعطوك مبلغ من المال مقابل كل شخص تقوم بدعوته، وتحسب لك دعوة وهذا ما سنشرحه فيما بعد. ومن خلال مشاهدة الاعلانات، وهي الطريقة الاسهل وهي عرض 3 اعلانات يوميا من اجل مشاهدتها، وكل اعلان تقوم بمشاهدته تأخد مبلغ مالي يضاف الى رصيدك، لكن كما قلت محدودة ، فلا يمكنك مشاهدة عدد لا محدود من الاعلانات. ويبقى المشي سبيل الكسب الأكبر.

يستخدم التطبيق أصلا لحساب عدد الخطوات اليومية وكسب أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. يقدم لك هذا التطبيق عملة افتراضية تسمى Sweatcoins. في كل مرة تقوم فيها بـ1000 خطوة، تحصل على 0.95 Sweatcoins.

بالإضافة إلى ذلك، مع أحدث إصدار من التطبيق، يمكنك أيضًا حساب جميع خطواتك داخل المنزل. مما يجعله مثاليًا لأي نشاط تقوم به داخل المنزل فقط تأكد من تفعيل الخيار عند تنزيله.