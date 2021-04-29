مفوضية شئون اللاجئين تتعاون مع فيسبوك لمساعدة النازحين خلال شهر رمضان

قال حسام شاهين، رئيس شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية: “في وقت قصير خلال العام الماضي، تغيّرت حياتنا تماماً بسبب جائحة كورونا، وشعر الملايين بشيء من عدم اليقين الذي يختبره اللاجئون والنازحون بشكل يومي ولسنوات طويلة، وما زالت الأزمات تتزايد، إذ يضطر الملايين إلى ترك ديارهم وأحبائهم والفرار بحثاً عن الأمان والمأوى”.

وأضاف شاهين: “ممتنون للغاية لشراكتنا مع فيسبوك وتوفير منصتهم لرفع الوعي بأحوال النازحين قسراً والدعوة إلى دعم اللاجئين والنازحين داخلياً. فبالرغم من أن حياة هؤلاء انقلبت رأساً على عقب في ثوانٍ، فإن مد يد العون للاجئين هو أيضاً يستغرق بضع ثوانٍ وكذلك مشاركتهم الفرحة بالشهر الكريم. معاً نستطيع إحداث الأثر وفي رمضان رسالتنا هي #خيرك_يفرق في كل ثانية.”

من جانبها، قالت ديريا ماتراس المدير الإقليمي لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “إن العمل الذي تقوم به المفوضية كل يوم لدعم ملايين اللاجئين والنازحين جدير بالتقدير، ونحن في غاية الامتنان لكوننا قادرين على المساهمة فيهذه الجهود. في كل عام، يغتنم الجميع مناسبة الشهر الفضيل لعمل الخير وتسخير قوة منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الكثير من الإنجازات لدعم مجتمعاتهم. خلال العام الماضي، رأينا مجتمعاتنا العالمية تتحد من أجل قضاياها المهمة على منصاتنا، حيث جمعت مجتمعاتنا على فيسبوك وInstagram أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من خلال جمع التبرعات. ونأمل هذا العام من خلال حملة #رمضان_الخير أن تركز هذه الجهود على مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم من خلال توحيد العمل مع المفوضية وحملتها #خيرك_يفرق في كل ثانية.”