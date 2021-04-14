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لعبة فري فاير تقدم شخصية النجم محمد رمضان

فري فاير تقدم شخصية محمد رمضان في التحديث الجديد من لعبة الرماية والقنص الاكثر إثارة على الهواتف المحمولة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لعبة فري فاير تقدم شخصية النجم محمد رمضان

  محمد رمضان النجم المصري الشهير سيستضيف حفل استقبال خاص ووجبة إفطار على شرفة فندق العنوان وسط المدينة للضيوف لمشاهدة عرضي الإضاءة الخلابين مساء الأربعاء. ستبدأ العروض الساعة 7:10 مساءً و 9:10 مساءً. و سيصبح محمد رمضان أول نجم عربي يتمتع بشخصية  ضمن لعبة فري فاير في Free Fire فضلا عن أنه أصبج أحدث سفير للعلامة التجارية للعبة.

ستكشف شركة غارينا Garena عن شخصية  داخل اللعبة للنجم العربي محمد رمضان  وهو في برج خليفة بدبي يوم الأربعاء 14 أبريل. سيتمكن اللاعبون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من لعب الشخصية اعتبارًا من يوم الجمعة 16 أبريل.

والنجم المصري محمد رمضان سيتحول إلى  شخصية في اللعبة ويحمل اسم Maro. وبذلك سيكون  “مارو” الشخصية العربية الأولى للعب في اللعبة.

واحتفاء بذلك ستضيء غارينا برج خليفة مساء الأربعاء بعروض ضوئية لافتة للنظر بما في ذلك إعلان فيديو مدته دقيقة واحدة من إنتاج مجموعة أي تي بي للإعلام وستقام العروض الساعة 7:10 مساءً و 9:10 مساءً.

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