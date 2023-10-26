السعودية: 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”

قال مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن هناك أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق «توكلنا».





وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق المرحلة الجديدة من تطبيق «توكلنا» أن «هناك أكثر من 240 خدمة، كما تم إرسال ما يزيد عن مليار ونصف رسالة للمستفيدين من التطبيق».







وأشار «الوقيت» إلى وجود أكثر من 650 مليون عملية من استعراض للمحفظة الرقمية، لافتا إلى أن هذه المرحلة تشهد الانتقال إلى مرحلة جديدة من «توكلنا».





وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة “توكلنا”، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أطلقت الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.

شعار توكلنا الجديد في عرض حيّ مُبهر خلال حفل المرحلة الجديدة لتطبيق #توكلنا.#توكلنا_معك pic.twitter.com/i0L9cgo7ZO — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) October 26, 2023