“16 مليار” لوجه الرياض بأكبر الشاشات المسطحة في العالم

شهد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ توقيع أمانة منطقة الرياض، مجموعة من أكبر العقود الاستثمارية على مستوى العالم، في مجال الإعلانات الخارجية، بعوائد تتجاوز 16 مليار ريال لمدينة الرياض.







وتتجاوز عوائد العقود الموقعة مع مجموعة من الشركاء، 16 مليار ريال، حيث تتضمن واحدة من أكبر الشاشات المسطحة في العالم، في خطوة تدعم تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.





وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مدينة الرياض ومجهودات الأمانة التطويرية، والاتفاقات ومستهدفاتها، تلا ذلك، الإعلان عن الشركات الفائزة بالعقد الأول والذي يتضمن “عقد شراكة على مستوى مدينة الرياض للوحات الإعلانات الخارجية على الأصول البلدية”، والإعلان عن الشركات الفائزة بعقد “شراكة خاص بلوحات الدعاية على واجهات المباني في المحاور المميزة في مدينة الرياض”.





من جانبه، أكد أمير الرياض، خلال حفل التوقيع، أن الرياض تتغير بلا شك للأفضل، عازيًا ذلك إلى توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وتمر مدينة الرياض بلحظات تاريخية، يتشكل من خلالها مستقبل أكثر ازدهارًا، وأحلام سترى الواقع قريبًا بإستراتيجية طموحة، ومشاريع عالمية، وجودة حياة تنافس أكثر الدول تقدمًا وازدهارًا.





عقب ذلك، أطلق أمير منطقة الرياض، شارة البدء بتغيير لوحات الإعلانات في مدينة الرياض، عبر عرض حي لطائرات الدرون في سماء المدينة.





ويدعم ذلك؛ رؤية العاصمة الذكية وتوجهاتها الرقمية، ما سيرفع من جاذبيتها في استقطاب الصناعة الإعلانية الرقمية وتقديم نموذج رقمي عالمي للعاصمة باستدامة أكثر تميزًا وجودة، بالإضافة إلى المساهمة في جعل الرياض من أفضل 10 مدن عالمية.









سعدنا اليوم بتشريف صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض في حفل توقيع عقود الإعلانات الخارجية، والتي تعد أكبر عقود اعلانية عالمياً، و تتجاوز الفائدة منها ذلك الى عمل مشترك بين @rematalriyadh وشركاءنا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتحسين المشهد الحضري في الرياض#وجه_الرياض_يتغير pic.twitter.com/NjsvUXVVkw — فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف (@BinAyyafFaisal) October 25, 2023