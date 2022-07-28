هواوي تُطلق مجموعة جديدة من المنتجات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا

عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أمس حدث إطلاق صيفي لمنتجاتها الرائدة في إمارة دبي، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة التي تشمل الهاتف الذكي الرائد القابل للطي ميت إكسس HUAWEI Mate Xs 2 والكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook X Pro والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 بالإضافة إلى كمبيوتر ميت بوك HUAWEI MateBook 16s المحمول وكمبيوتر HUAWEI MateBook D16.

تتميز هذه المنتجات بالابتكارات التقنية الرائدة والتصاميم الرائعة والشاشات المتميزة والأداء الفائق والاتصال القوي والتفاعلات السلسة، وتم تصميمها لتحقق أقصى قدر من الإبداع والتواصل بسهولة.

ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أشار إلى ذلك بالقول: “تعمل هواوي على تحقيق أحلام الناس في العديد من المجالات، حيث نسعى دائماً إلى تقديم أفضل تجربة للعملاء. وعملت هواوي منذ عام 2018 أيضاً على بناء إطار عمل ذكي وشامل للمكتب يعتمد على الإمكانات الأساسية التي تضم التعاون بين الأجهزة وتكامل المنظومة الشاملة للأجهزة. وسيوسّع الإصدار الجديد إمكانات الجهاز الفائق لتشمل المزيد من الأجهزة، بفضل ميزة السحب للاتصال Drag-to-Connect ذات الاستخدام السهل والتي تبسّط الاتصالات والتفاعلات بين الأجهزة المختلفة”.

ومن جانبه قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تسلط المنتجات المتطورة التي تم الإعلان عنها اليوم الضوء على التزامنا المستمر نحو المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسنواصل العمل الجاد لتنفيذ استراتيجية الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقديم التجارب التقنية الأكثر جاذبيةً وابتكاراً لعملائنا من أجل تحسين تجربة المستخدم وكذلك لتحقيق رؤيتنا في توفير الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في كافة السيناريوهات”.

الهاتف المثالي القابل للطيّ: خفيف ومسطّح ومتين للغاية، HUAWEI Mate Xs 2 الذكي والرائد الجديد والقابل للطي من هواوي. استُخدم في الهاتف تصميم Falcon Wing لتحقيق سطح أملس بتصميم بسيط وطبيعي. وتتم من خلال التصميم مزامنة حركة المفصلات والشاشة بدقة عبر التحكم في الارتباط ذي الطول الثابت.

أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فتم استخدام الشاشة المركبة والمبتكرة الأولى من نوعها في القطاع والتي طورتها هواوي ذاتياً لامتصاص الصدمات والعزل، مما يجعل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 شديد المتانة والموثوقية. ويشمل نظام كاميرا True-Chroma الخاص بهاتف HUAWEI Mate Xs 2 كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الألوان الحقيقية. وتوفر بصريات HUAWEI XD المحسّنة تقنية جديدة لمعالجة المعلومات وزيادة وضوح الصورة، مما يساعد على استعادة تفاصيل الصورة بطريقة تتخطى حدود الفيزياء. كما يشمل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 طرق التفاعل المبتكرة مع إمكانات تعدد المهام وإيماءات تمرير النافذة العائمة Floating Window Swipe Gestures لتوفير تحكم سلس أثناء تشغيل النوافذ المتعددة.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 مزوّدًا مسبقاً بخدمات هواوي للأجهزة المحمولة والتي تشمل Petal One ومجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة والمتميزة مثل Petal Search وPetal Maps وHUAWEI Video وHUAWEI Browser وGameCenter والمزيد. ويوفر هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بفضل شاشته الكبيرة وخاصية النوافذ المتعددة تفاعلات أسهل وكفاءة أعلى عند تأدية المهام المتعددة والتنقّل بين التطبيقات المختلفة. سيتوفر هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الجديد باللونين الأبيض والأسود للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 27 يوليو بسعر 7499 درهم إماراتي.

يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 2500 درهم إماراتي، بما في ذلك: HUAWEI WATCH GT 3 Pro ، اشتراك مجاني لمدة 12 شهرًا في HAUWEI Music و HUAWEI Video ، اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في HAUWEI Mobile Cloud بسعة 200 جيجا بايت، ضمان دول مجلس التعاون الخليجي متعدد البلدان وخاص. باقة خدمة HUAWEI Care.

كما جرى الكشف عن الكمبيوتر HUAWEI MateBook X Pro المحمول، وهو كمبيوتر أنيق ذو أداء فائق ويُعتبر كمبيوترا محمولا من طراز جديد يتجاوز المفهوم التقليدي لتصميم الكمبيوتر المحمول وقدراته. ويأتي بهيكل معدني ذو ملمس لطيف وألوان أنيقة تضم الحبر الأزرق Ink Blue والأبيضWhite ، ولذلك يبرز بين غيره من الحواسيب ذات الألوان الباهته. كما يأتي باللون الرمادي Space Gray الكلاسيكي. ويزن الكمبيوتر المحمول 1.26 كغ فقط، وذلك بفضل استخدام سبائك المغنيسيوم الخفيفة والقوية في تصميم أحادي الهيكل مما يجعله سهل الحمل ومتين للغاية.

ونالت شاشة العرض الكاملة Real Colour FullView Display ذات الألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة على أول شهادة Eye Comfort 3.0 في العالم لراحة العين من قبل TÜV Rheinland ، وتضمن تقنية تناسق الألوان العالمية عرض نفس الألوان الأصلية للمستخدم. وتم اعتماد جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من طراز HUAWEI MateBook X Pro من قبل Intel® Evo™، وهي مزودة بمعالجات Core™ Genمن الجيل الثاني عشر. ويتعامل وضع الأداء بقوة 30 واط مع المهام المكثفة بسهولة ملحوظة بفضل تحسين مستوى النظام المدعم بتقنية Super Turbo المطورة،. ويعمل الكمبيوتر المحمول بشكل مثالي مع نظام Windows وذلك لإطلاق العنان للأداء القوي وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة خلال مؤتمرات الفيديو ومهام العمل ذات الأحمال الثقيلة.

ويرتقي كمبيوتر HUAWEI MateBook X Pro المحمول بخاصية العرض على عدة شاشات إلى مستوى جديد كلياً، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق. ويتيح لكم الاتصال بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها بسهولة، كما أنه أكثر سلاسةً عند استخدام هذه الخاصية مع الهواتف الذكية مثل HUAWEI Mate Xs 2 الذي تم إطلاقه حديثاً والأجهزة اللوحية مثل HUAWEI MatePad Pro الجديد. وبمجرد وصل هاتفكم لاسلكياً، سترون واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول، وستتمكنون من تشغيله كما لو كان هاتفكم الذكي والكمبيوتر المحمول جهازاً واحداً.

ويمكنكم الوصول إلى ملفاتكم وتحريرها واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيقات الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات الفيديو أو الصوت من هاتفكم عبر كمبيوتر HUAWEI MateBook X Pro المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفكم الذكي. في وضع المرآة Mirror Mode يتم عرض شاشة الكمبيوتر المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، حيث يعرض كلا الجهازين نفس المحتوى. أما في وضع التمديد Extend Mode، يتم تمديد شاشة الكمبيوتر المحمول إلى الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية كي تتمكنوا من التمرير والتصفح بسهولة بين الجهازين. ويتيح لكم وضع التعاون Collaborate Mode مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات بكل بساطة. كما يدعم الكمبيوتر المحمول إدارة الملفات على الأجهزة المتعددة والبحث المدعّم بالذكاء الاصطناعي؛ ويتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة الأخرى المتصلة لمزيد من المرونة.

سيتوفر جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد بإصداري المغنيسيوم الأزرق والألومنيوم الرمادي للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 27 يوليو بسعر 6999 درهم إماراتي. يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 1999 درهم إماراتي، بما في ذلك: HUAWEI MatePad 10.4 و HUAWEI Bluetooth Mouse و HUAWEI Laptop Bag و MS Office Package وخصم 20٪ على تأمين الضمان الممتد لمدة عام وخصم 20٪ لمدة 1 سنة. التأمين ضد تلف شاشة الوقت. مزايا إضافية في حواسيب HUAWEI MateBook: معالجات مصممة بشكل خاص وهوائي HUAWEI Metaline Antenna الجديد كلياً يحتوي كمبيوتر HUAWEI MateBook 16s على معالج i9-12900H المعتمد من Intel® Evo™، ويتميز بشاشة لمس كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K مع متوسط دقة ألوان عالية يبلغ ΔE <1 وكاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل تحافظ دقة واضحة خلال مكالمات الفيديو. وحازت حواسيب HUAWEI MateBook D المحمولة أيضاً على استحسان المستخدمين بفضل تصميمها الصغير وأدائها الممتاز. ويتميز طراز MateBook D 16 بشاشة رائعة مقاس 16 بوصة ، وبفضل سمكه البالغ 18.4 مم، فإنه يزن 1.7 كجم فقط. ويُعدّ MateBook D 16 أول كمبيوتر محمول مزود بهوائي HUAWEI Metaline Antenna، مما يحسن معدل تحويل الإشارة بنسبة 56% ويسهل الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية حتى في المناطق التي تكون فيها إشارة Wi-Fi ضعيفة. سيتوفر جهاز HUAWEI MateBook 16s الجديد باللون الرمادي للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 27 يوليو بسعر 5799 درهم إماراتي. يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 1999 درهم إماراتي، بما في ذلك: HUAWEI MatePad 10.4 و HUAWEI Bluetooth Mouse و HUAWEI Laptop Bag و MS Office Package وخصم 20٪ على تأمين الضمان الممتد لمدة عام وخصم 20٪ لمدة 1 سنة. التأمين ضد تلف شاشة الوقت. سيتوفر جهاز HUAWEI MateBook D 16 الجديد باللون الفضي للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 27 يوليو بدءًا من سعر 3299 درهم إماراتي. يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 699 درهم إماراتي، بما في ذلك: ماوس بلوتوث من هواوي ، وحقيبة كمبيوتر محمول من هواوي ، وحزمة MS Office ، وخصم 20٪ على تأمين الضمان الممتد لمدة عام وخصم 20٪ للتأمين ضد تلف الشاشة لمدة عام واحد. :HUAWEI FreeBuds Pro 2 سماعات أذن حقيقية للغاية مع مكالمة صوتية نقية تشتمل سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Pro 2 على أحدث إمكانات TWS ، مما يرتقي بالصوتيات إلى آفاق جديدة. إنه جهاز استماع محمول كما لم تسمعه من قبل. إنه يأتي مع نظام صوتي حقيقي ببرنامج تشغيل مزدوج فائق السمع وتكنولوجيا التحويل الرقمي، مما يوفر صوتًا جهيرًا أفضل وجودة صوت جيدة مع تفاصيل غنية. حصلت على شهادة HWA و Hi-Res Wireless Dual HD Audio. بالإضافة إلى جودة الصوت، يواصل HUAWEI FreeBuds Pro 2 وضع معايير جديدة لإلغاء ضوضاء TWS. تعمل ميزة إلغاء ضوضاء المكالمات الجديدة المسماة Pure Voice على تحسين جودة المكالمات الصوتية ، وذلك بفضل وجود نظام 4-Mic Call Noise Cancellation وخوارزمية إلغاء الضوضاء للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي. يعمل نظام Triple Mic ANC مع 3 ميكروفونات عالية الحساسية على تعزيز متوسط عمق ANC بنسبة 15٪11 الرائدة في الصناعة بالمقارنة مع سابقتها، مع توفر تردد إلغاء ضوضاء أوسع مع إلغاء ضوضاء يصل إلى 47 ديسيبل12 . ستتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 الجديدة باللون الفضي الأزرق، الفضي فروست، والأبيض الخزفي في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 27 يوليو بسعر 699 درهم إماراتي.