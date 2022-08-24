هايبر إكس تطرح شاشات ألعاب بتجهيزات جديدة

أعلنت هايبرإكس اليوم طرحها لشاشات الألعاب أرمادا HyperX Armada 25 وHyperX Armada 27. تقدم سلسلة شاشات أرمادا الجديدة المخصصة للألعاب دقة عالية لتجربة غامرة ممتازة متوافقة مع معيار إنفيديا لسرعة لقطات بترددات 360 Hz. تقدّم شاشات الألعاب أرمادا جيمين حزمة كاملة تحتوي على حامل تثبيت

مع ذراع أرمادا المريحة المتحركة المتوافقة مع كل شاشات هايبر إكس ومعظم شاشات معيار VESA 75 ميليمتر و100 ميليمتر بجانب حامل أرمادا المكتبي. صُمم حامل أرمادا باستعمال معدن صلب لضمان أعلى متانة حيثُ يدعم الشاشات التي يصل مقاسها إلى 32 بوصة ووزن 9 كيلوجرام.

تتميز شاشة الألعاب HyperX Armada 25 بمعدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية 3 لتجربة أكثر سرعة وسلاسة بالألعاب التنافسية. تقدم Armada 25 دقة Full HD مع رسومات رائعة وألوان نابضة بالحياة وتفاصيل مبهرة باستخدامها للوحة IPS بمقاس 24.5 بوصة (1920×1080) للحصول على أفضلية بالمنافسات.

شاشة الألعاب HyperX Armada 27 توفّر صورة أكثر وضوحاً ودقة من خلال شاشتها العريضة بمقاس 27 بوصة ولوحة IPS بدقة QHD (1920×1080) وتقنية VESA Display HDR TM 400 لتقديم تفاصيل بغاية الوضوح في بيئات الإضاءة المختلفة وتجربة ألعاب غامرة. تتميز كذلك Armada 27 بمعدل تحديث 165 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية 3 لتجربة أكثر وضوحاً وسلاسة.

قال هاني صوّان، مدير تطوير الأعمال في HyperX الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “اليوم هو مشوّق للغاية حيثُ تدخل به HyperX سوق شاشات الألعاب مع سلسلة HyperX Armada الجديدة. تتألق شاشات ألعاب Armada بمعدلات تحديث عالية وأوقات استجابة منخفضة لتجارب مُحسّنة بجانب حامل مكتبي وذراع مريح للحصول على ساعات طويلة من الراحة، وكل هذه الراحة والتصميم العملي يأتي في حزمة واحدة”.