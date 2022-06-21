ميتا تحاول جعل الواقع الافتراضي أكثر واقعية

محاولة جديدة من مارك زوكربيرغ في العالم الافتراضي

قام مارك زوكربيرغ أمس بعرض نموذج أوّليّ لنظارات الواقع الافتراضيّ قائلا إنه يقدم تجربة وتفاصيل أقرب إلى الواقع. وزعم زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لشبكة فيسبوك، أن الجهاز يمكن أن يجتاز “اختبار تورينغ البصريّ”، أي المرحلة التي لا يمكن فيها تمييز الواقع الافتراضيّ عن العالم الحقيقيّ. ولا تعد دقة الواقعية في هذه التقنية جانبا حيويا مقارنة مع نضوج أجهزتها وبرامجها، لكن ذلك يأتي في سياق مساعي الشركة للمنافسة على صعيد منصات العالم الافتراضي “ميتافيرس”، علما أن متطلبات مثل النظارات الخاصة في تقنية العالم الافتراضي لا تزال متعثرة ولم يحصل مستخدمو أي جهاز سبق طرحه حتى الآن على تجربة لائقة بدءا من جهاز سامسونغ المحمول GearVR وحتى أجهزة أوكلوس جو Oculus Go.

وخاب أمل كل من اشتروا هذه الأجهزة لأنها غير عملية ولا تضمن التوافق مع أي محتوى جديد أو برامج حديثة طرحت بعد أشهر من شرائها. وتستفيد شرائح متخصصة من المستخدمين في قطاعات مثل الألعاب والتصميم الهندسي وغيرها من التقنيات الحالية للواقع الافتراضي إلا أنها لن تحقق نجاحا يذكر على نطاق واسع. ومع ذلك يبدو أن زوكربيرغ سيواصل المحاول وضخ ملايين الدولارات فلديه الكثير منها!