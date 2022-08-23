ما الذي يجعل جهاز هواوي ميت بادر برو أفضل جهاز لوحي أنيق واحترافي هذا العام؟

على الرغم من أن الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة تساعدنا في إنجاز المهام، فإننا نحتاج في بعض الأحيان إلى شيء أكبر وأكثر قدرة من الهاتف الذكي ولكن أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل من الحاسوب المحمول.

إليك لأجهزة اللوحية: إنها أداة رائعة لإنجاز العديد من المهام من الأعمال المكتبية الخفيفة مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء العروض التقديمية، وما إلى ذلك، إلى الترفيه بدءًا من الرسم إلى لُب الألعاب ومشاهدة الأفلام وغير ذلك الكثير. الشيء المثير للاهتمام في الأجهزة اللوحية هو أنها أصبحت ضرورية للعائلات حيث يمكن للجميع استخدامها لأغراض مختلفة. في معظم الأحيان، يكون بمثابة الجهاز الذي يمكن لأي فرد في المنزل استخدامه.

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في الإمارات لموسم العودة إلى المدرسة هذا، سواء كان ذلك لاستخدامك الشخصي أو لأطفالك للمدرسة أو للعائلة بأكملها، فنحن نوصي بالتأكيد بـجهازHUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد باعتباره الجهاز اللوحي الأنيق والاحترافي والشامل. شاشة جميلة وملفتة للنظر يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مزودًا بشاشة OLED HUAWEI FullView ثرية ونابضة بالحياة مقاس 11 بوصة. تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 92٪ مع حواف فائقة النحافة تبلغ 4.2 مم لتجربة مشاهدة غامرة. كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز للاستمتاع بتجربة بصرية أكثر سلاسة ويمكنها عرض 1.07 مليار لون.

يعد جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي، في الواقع، أول جهاز لوحي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 ويستخدم حلاً للأجهزة لخفض الضوء الأزرق لحماية عينيك. كما أنه يأتي مزودًا بتقنية HUAWEI SOUND® التي تستفيد من إعداد مكون من 6 مكبرات صوت وتصميم قسم عالي ومنخفض التردد لدعم تقنية Stereo Vibe و Ultra-Bass. بفضل إطار سبائك المغنيسيوم، يزن الجهاز 449 جرامًا فقط مما يجعله أخف جهاز لوحي مقاس 11 بوصة في السوق.

يبلغ سمك الجهاز 5.9 مم فقط، مما يجعله رقيقًا بشكل مذهل! ارتق بإنتاجيتك إلى المستوى التالي باستخدام هذه الميزات إذا كان لديك جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي، فلن تضطر إلى الالتفاف حول الحاسوب المحمول للاجتماعات عبر الإنترنت. يمكنك الحصول على تجربة مؤتمرات فيديو شبيها بالحاسوب الشخصي مباشرةً من جهازك اللوحي باستخدام الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، والتي تدعم خوارزمية ميزة FollowCam وميزة إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي – AI Noise Cancellation للحصول على تجربة مؤتمرات فيديو ممتازة، مثالية إذا كنت ترغب في استخدام جهازك اللوحي لإجراء مكالمات ومؤتمرات الفيديو لعملك.

يمكنك أيضًا استخدام لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية القابلة للفصل مع جهاز HUAWEI MatePad pro اللوحي: وهي تدعم الآن ثلاثة أوضاع: شكل الكمبيوتر المحمول – Laptop Form، والشكل القابل للفصل – Detachable Form، وشكل الاستوديو – Studio Form. كما أنه يدعم قلم HUAWEI M-Pencil الجديد (الجيل الثاني)، الذي يحتفظ بقدرات الجهاز الفائق لسابقه مع ترقية مظهره وخاماته وتجربة الكتابة بشكل شامل. يتيح لك جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الوصول إلى تطبيقات هواوي الأصلية في الوضع الأفقي. تمت ترقية ميزة النوافذ المتعددة لدعم التفاعلات بنقرة واحدة. عندما يتم تشغيل أحد تطبيقات الشاشة الكاملة، تحتاج الآن فقط إلى تمرير إصبعك إلى الزاوية اليسرى العليا لتقسيم الشاشة والتمرير إلى الزاوية اليمنى العليا لإحضار فقاعة تطبيق – App Bubble.

في الوقت الحالي، يمكنك تشغيل ما يصل إلى أربع مهام متزامنة باستخدام ميزة النوافذ المتعددة – Multi-Window، بما في ذلك نافذتان منفصلتان وفقاعتان للتطبيق. ميزات الجهاز الفائق لمساعدتك على التعامل مع أجهزة متعددة بسهولة يدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي ميزة العرض بين عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والتي تأتي بثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التمديد ووضع التعاون. في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرةً على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون. ثم هناك وضع التمديد، الذي يحول الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة إضافية لعرض المزيد من المحتوى؛ مثالي للتسوق عبر الإنترنت، أو عند تصفح الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بعملية سحب وإفلات بسيطة! تمزيق الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة، حيث تعمل ميزة العرض بيم عدة شاشات -Multi-screen Collaboration على إثراء ورفع مستوى ما يمكنك فعله باستخدام جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى. ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي ميزة Color Capture الجديدة، والتي تتيح لك تحديد الألوان وتطبيقها عبر تطبيقات مختلفة في أي سيناريو استخدام، بما في ذلك عبر ميزات Multi-window أو App Multiplier أو Small Window. يمكن أيضًا التقاط الألوان على الهاتف الموّصل.

بعد إنشاء ميزة العرض على عدة شاشات بين هاتف ذكي وجهاز لوحي من هواوي، يمكنك النقر فوق اللون وتحديده في نافذة الهاتف وتطبيقه على الجهاز اللوحي، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التعاون عبر الأجهزة. يدعم الجهاز اللوحي الشامل أيضًا الاتصال السلس بين أجهزة هواوي اللوحية والهواتف الذكية بفضل ميزة العرض بين عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration. تتيح اهذه الميزة عمليات نقل الملفات بالسحب والإفلات البسيطة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتتيح مشاركة الأجهزة الطرفية للمستخدمين الكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي والمزيد.

يتيح هذا الحل أيضًا للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات أو الرد على الرسائل النصية مباشرة من الجهاز اللوحي، مما يسهل تجربة التعاون بين أجهزة متعددة يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي أيضًا ببطارية ضخمة جدًا تبلغ 8300 مللي أمبير في الساعة في جسمها النحيف والصغير للغاية، والتي تتيح لك تصفح الويب لمدة 8.5 ساعة و11.5 ساعة من تشغيل الأفلام عالية الدقة 1080 بكسل بشحنة واحدة. باختصار، إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد لموسم العودة إلى المدرسة هذا ، فإن جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد هو الجهاز المناسب لك. يتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي على الموقع الرسمي لهواوي وعبر تجار التجزئة المحددين في الإمارات، بسعر 2,399 درهم أماراتي جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الملحقات بقيمة 1199 درهم إماراتي.