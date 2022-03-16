طرح هاتف موتورولا إيدج 30 برو

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتف إيدج 30 برو Motorola edge 30 pro الجديد في سوق الإمارات العربية المتحدة، والذي يتضمن منصة متنقلة رائدة في مجالها، ونظام كاميرا متقدم، وشاشة عرض بقدرات مميزة.

يأتي هاتف إيدج 30 برو بنظام سنابردراجون 8 الجديد من الجيل الأول، وهو المنصة المحمولة الأكثر تقدماً من شركة Qualcomm Technologies. تدعم المنصة شبكة الجيل الخامس المتطورة، وميزات الذكاء الاصطناعي، والألعاب، والكاميرا المتطورة، وتقنيات الواي فاي، والبلوتوث. ويُمكن لجهاز إيدج الجديد الاتصال بشبكات الجيل الخامس بسرعاتٍ فائقة، سواءً كان ذلك من أجل تحميل محتويات العرض على حساب على الانستغرام، أو تنزيل البرامج المفضلة في ثوانٍ. ولتحقيق أقصى استفادة من النطاق الجديد للواي فاي البالغ 6 جيجاهرتز، يتصل الجهاز بسرعات جيجابت كبيرة باستخدام شبكة الواي فاي ⁵6E. كما يأتي الجهاز الجديد مزوداً ببطارية بسعة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، مما يسمح للمستخدم البقاء على اتصال وبسرعة شبكات الجيل الخامس دون حدوث أي تباطؤ.

ومع تزايد استخدام الأفراد لكاميرات هواتفهم الذكية لالتقاط اللحظات التي يريدونها في حياتهم اليومية وفي مناسباتهم ومغامراتهم، انتقلت موتورولا بنظام الكاميرا إلى مستوى مختلف كلياً. حيث يُمكن للمستخدم الآن التقاط كل التفاصيل باستخدام كاميرتين دقة كلٍ منهما 50 ميجابكسل، بدءاً من اللقطات ذات الزاوية فائقة الاتساع، إلى اللقطات القريبة جداً. هذا ويمنح هاتف Motorola edge 30 pro تركيزاً أكبر ب 32 ضعف باستخدام التركيز الفوري لجميع وحدات البكسل، للحصول على أداء أسرع وأكثر دقة في أي ضوء. أيضاً، يُمكن عرض المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الهاتف الجديد بألوانٍ نابضة بالحياة يقابلها اللون الأسود الغامق على شاشة بمقاس 6.7 بوصة بتقنية Max Vision OLED. حيث تتيح الشاشة الحصول على صورة أكثر وضوحاً مع عدد أقل من وحدات البكسل بسبب دقة الوضوح العالي الكامل، والتي تم اختيارها خصيصاً لتحسين تجربة المشاهدة، وإطالة عمر البطارية في ذات الوقت. ويشتمل الجهاز الجديد على مليار درجة من الألوان الواقعية مع سطوع وتباين محسنين، حيث تعمل كل هذه الميزات معاً دون أي تأخير بفضل التحديث السلس الذي يصل إلى 144 هرتز. من جهةٍ أخرى، يتمتع الهاتف الذي يُعد أحدث إضافة لعائلة إيدج بقوة تنتظر منك الضوء الأخضر.

حيث يُعد تطبيق ريدي فور الذي يُعزز جميع ميزات وإمكانات هاتفك، مثالياً لعالم اليوم المليء بالتحديات والتغيرات. فقد تم إعادة تصميم ريدي فور بمظهرٍ جديد كلياً في المنصة، حيث يُمكن للمستخدم ببساطة الاتصال سلكياً أو لاسلكياً. وباستخدام هاتف Motorola edge 30 pro، يُمكن للمستخدم نقل ألعاب الهاتف إلى الشاشة الكبيرة للانغماس كلياً في المشاهد والمغامرات، وأيضاً استخدام التطبيقات على شاشة سطح المكتب ((desktop، مما يمنحه مساحة أكبر للعمل واللعب. الأسعار المحلية والتوافر يتوفر هاتف Motorola edge 30 pro الآن للحجز المُسبق في الإمارات العربية المتحدة من 7 حتى 22 مارس حصرياً على الموقع الالكتروني motorola.ae مقابل 2599 درهم إماراتي، ويأتي مزوداً بسماعات رأس مانعة للضوضاء من Motorola وقسيمة شراء من YouGotAGift. سيتوفر هاتف Motorola edge 30 pro للشراء من محلات شرف دي جي في 22 مارس.