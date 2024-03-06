6 شركات سعودية تحقق قيمة مليارية في مجال التقنية

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، أن المملكة تعتبر واحدة من أسرع 10 دول عالمياً في نمو الاقتصاد الرقمي، حيث بلغت نسبة النمو في هذا القطاع 10% خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح الوزير أن السعودية، حققت 6 شركات رقمية مليارية خلال فترة قصيرة تبلغ 3 سنوات فقط، مما يبرز النمو الكبير والسريع الذي تشهده المملكة في هذا القطاع، فيما ارتفع حجم الاستثمار الجريء في التقنية الى 1.4 مليار دولار، كاشفا عن أرقام نمو التوظيف و نسب مشاركة المرأة في هذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع التقني والابتكاري إلى 35%، بعدما كانت تبلغ 7% قبل رؤية المملكة 2030.



كما شهدت المملكة زيادة كبيرة في عدد الوظائف الرقمية، حيث ارتفعت من 200 ألف وظيفة إلى 354 ألف وظيفة خلال 7 سنوات، لافتا إلى ما حققته منصة “ناجز”، حيث أسهمت في توفير أكثر من 16 مليون رحلة على المواطنين.



وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الاقتصاد الرقمي في المملكة ينمو بمعدل يفوق 10%، مقارنة بالنمو العالمي الذي يتراوح بين 2 إلى 3%، و أن السعودية تشهد حراكا تقنيا عظيما، مشيرا إلى أن السوقين التقني والرقمي في المملكة نمَوَا بشكل استثنائي.





فيديو | وزير الاتصالات م. عبد الله السواحه:



خط الأساس في تمكين المرأة بالمجال التقني والابتكاري كان قبل رؤية المملكة 7%.. أصبح بنسبة 35% لنتجاوز متوسط السيلكون فالي 27% والمتوسط الأوروبي 22%#ليب_في_ملهم#الإخبارية pic.twitter.com/RtMHHL6gT8 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 6, 2024