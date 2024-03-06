فريق التحرير by فريق التحرير

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6 شركات سعودية تحقق قيمة مليارية في مجال التقنية

أكد وزير التقنية، أن المملكة أصبحت نقطة جذب للمواهب العالمية، كما وصل حجم المساهمة الإجمالية للحوسبة السحابية في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 26 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، أن المملكة تعتبر واحدة من أسرع 10 دول عالمياً في نمو الاقتصاد الرقمي، حيث بلغت نسبة النمو في هذا القطاع 10% خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير أن السعودية، حققت 6 شركات رقمية مليارية خلال فترة قصيرة تبلغ 3 سنوات فقط، مما يبرز النمو الكبير والسريع الذي تشهده المملكة في هذا القطاع، فيما ارتفع حجم الاستثمار الجريء في التقنية الى 1.4 مليار دولار، كاشفا عن أرقام نمو التوظيف و نسب مشاركة المرأة في هذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع التقني والابتكاري إلى 35%، بعدما كانت تبلغ 7% قبل رؤية المملكة 2030.

كما شهدت المملكة زيادة كبيرة في عدد الوظائف الرقمية، حيث ارتفعت من 200 ألف وظيفة إلى 354 ألف وظيفة خلال 7 سنوات، لافتا إلى ما حققته منصة “ناجز”، حيث أسهمت في توفير أكثر من 16 مليون رحلة على المواطنين.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الاقتصاد الرقمي في المملكة ينمو بمعدل يفوق 10%، مقارنة بالنمو العالمي الذي يتراوح بين 2 إلى 3%،  و أن السعودية تشهد حراكا تقنيا عظيما، مشيرا إلى أن السوقين التقني والرقمي في المملكة نمَوَا بشكل استثنائي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...