استعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال منتدى التقنية الرقمية 2023 أرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة الذي بلغ 81 مليار ريال في عام 2022، فيما يتوقع أن يصل إلى 103 مليارات ريال في عام 2025.





ولفتت الهيئة إلى ارتفاع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 18 شركة، ووصول عدد الشركات المسجلة في منصة “تك” إلى أكثر من 1000 شركة تقنية، بما يتجاوز 150 منتج تقني محلي.





وكشفت الهيئة أن سوق البرمجيات يعد من الأسواق الواعدة عالميا بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 11% ، كما أن جهودها أثمرت في رفع كفاءة المنتجات التقنية المحلية مما أدى لتضمينها في التقارير العالمية كمنصة Gartner وتقرير IDC، بواقع 20 منتجا تقنيا محليا مما يعكس نضج قطاع التقنية في المملكة.





وكان المنتدى قد انطلق برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، تحت شعار “برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر”، وبهدف تسليط الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات، وأثرها الإيجابي في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات، وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، واستعراض لأبرز الأرقام في قطاع التقنية.







وشهد المنتدى في نسخته الحالية إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي يعد من أبرزها إعلان المنتجات الحاصلة على عضوية “تقنية سعودية” والتي تمثل هوية وطنية معنية بالترويج للمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محليا وعالميا، وكذلك تحدي البرمجة بلا أكواد (Low code/no code) الهادف إلى توظيف منصات وأدوات البرمجة بلا أكواد لتطوير حلول برمجية من تطبيقات ومواقع إلكترونية لحل التحديات التقنية بدون الحاجة إلى تعلم لغات برمجية، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني في نسختها الثانية، والتي تقدم لأفضل المنتجات التقنية المحلية التي ابتكرت بالتعاون مع المستخدم النهائي.





يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد منتدى التقنية الرقمية سنويا بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة أحدث التطورات والمتغيرات في قطاع التقنية، حيث ناقش في نسخته الحالية من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية أبرز الفرص والأدوات الممكنة لسوق البرمجيات في المملكة، عبر مناقشة المحاور الرئيسية والتي تناولت تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محليا وعالميا، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين.



#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تستعرض أرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة خلال #منتدى_التقنية_الرقمية 2023 pic.twitter.com/o4vglw0LsZ — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) October 18, 2023