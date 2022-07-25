سامر باطر by سامر باطر

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Posted inالتقنية والحياةبرمجياتتكنولوجيا

تتويج الفائز في بطولة العالم لموسم ألعاب الكمبيوتر في الرياض

سامر باطر by سامر باطر

فاز فريق @PSGLGD_ بلقب بطولة العالم المقامة في موسم الجيمرز ماسترز بلعبة دوتا DOTA 2 وبجائزة نقدية قيمتها 1.500.000$ مليون دولار

نهائي الرياض ماسترز للعبة دوتا 2، شهد فوز الفريق الصيني على تيم سبيريت الروسي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...