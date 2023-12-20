فريق التحرير by فريق التحرير

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المرأة السعودية الأولى تقنيا في الخليج

حققت قفزة نوعية وصلت لـ35% و النسبة أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين

فريق التحرير by فريق التحرير

جاءت المرأة السعودية الأولى خليجيا في مجال التمكين التقني بعد أن حققت قفزة نوعية بنسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة.


النسب التي حققتها المرأة في السعودية جاءت منافسة عالميا حيث قفزة نسبة تمكين المراة في القطاع التقني 35%،وتعد هذه النسبة الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لما نشرته “وكالة الأنباء السعودية“،فقد حققت المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إنجازًا بحصولها على المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني والمقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023.

جاءت هذه الجائزة نظير جهود الوزارة وتفوقها في مسيرة تمكين المرأة بعد تحقيق قفزة نوعية، حيث حققت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة من 7% في عام 2018 لتصل إلى 35% في 2023، وتعد هذه النسبة هي الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين ووادي السيليكون.


وقال البيان،أن هذا الإنجاز الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز دور المرأة وتمكينها في القطاعات كافة، والإيمان بقدراتها، ودورها الفعال في تحقيق الأهداف والإنجازات بما يحقق رؤية المملكة 2030.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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