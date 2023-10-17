السعودية تكشف عن حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة

تكشف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية غدا الأربعاء، عن حجم وأرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة.





بالإضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع وسوق البرمجيات، وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، لعام 2022، وذلك خلال النسخة الثالثة من منتدى التقنية الرقمية، التي تقام بمدينة الرياض، تحت شعار “برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر”، والذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبدالله السواحه.





وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيركز بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين على عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أبرز التقنيات الحيوية في المجال، والتي تسهم بدورها في تنمية قطاع التقنية.





كما دعت الهيئة المهتمين والمختصين لحضور المنتدى ومتابعة أعماله عبر زيارة صفحة المنتدى على الموقع الإلكتروني للهيئة.



وكان قطاع تقنية المعلومات سجل نموا سنويا تراكميا بنسبة 14 %، مرتفعا من 43 مليار ريال في 2017 إلى 73 مليار ريال في عام 2021، مع توقعات أن يتجاوز 103 مليارات ريال في 2025.

برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ..#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تكشف غدا عن حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في #منتدى_التقنية_الرقمية 2023



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