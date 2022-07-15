السعودية: تقرير يزعم تداول 3 ملايين مستهلك للعملات الرقمية

نشرت كيو كوين KuCoin تقريرا بعنوان عالم الكريبتو في العربية السعودية 20222 “Into The Cryptoverse: Saudi Arabia 2022” وتورد فيه نتائج استطلاع آراء المستهلكين المقيمين في السعودية حول انتشار واعتماد العملات الرقمية في المملكة بخلاصات منها قيام ما لا يقل عن 3 ملايين مستهلك في السعودية تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاماً (حوالي 14٪ من السكان البالغين) بتداول عملة رقمية أو امتلكوا عملة رقمية في الأشهر الستة الماضية.

ويلفت التقرير إلى أن قرابة 76 بالمئة من هؤلاء يتمتعون بخبرة أقل من عام في امتلاك أو تداول العملات الرقمية. 37٪ من المستثمرين من الإناث، و 48٪ من مستثمرات العملات الرقمية مهتمة بربحيتها على المدى الطويل، وتستثمر 42٪ من الإناث في العملات المشفرة للحصول على دخل جانبي، على عكس نظرائهم الذكور الذين يقولون إنهم يستثمرون حتى لا يفوتوا “التوجه السائد”.

ويلجأ عدد كبير من هؤلاء، (84 بالمئة) إلى الشبكات الاجتماعية للاطلاع على ما يجري في عالم العملات المشفرة.

يأتي ذلك في وقت انهارت فيه أسعار هذه الأصول المشفرة التي تتعرض لموجة لا تتوقف من عمليات الاحتيال والتلاعب من كبار المستثمرين، وتنتهي تلك التقلبات الحادة عادة بخسارة أغلبية المستجدين الذين يأملون كسب بعض الأرباح في هذا المجال الخطر من الاستثمار الذي يعد أقرب للمقامرة منه إلى الاستثمار. ويرى بعض منتقدي العملات الرقمية بأنها إحدى أكبر عمليات الاحتيال الهرمي التي تعتمد قيمتها على تورط أكبر عدد ممكن كي يحقق عدد قليل من المساهمين فيها أرباحا محدودة.