الرياض تستضيف بطولة الألعاب الإلكترونية ’فالورانت‘ الأضخم في المنطقة

أعلنت ’كاليكس‘، إحدى الشركات المنضوية تحت مظلّة ’هوكوود جيمز‘، عن الشراكة مع ’الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية‘ بهدف تنظيم نهائي بطولة ’فالورانت‘ الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرياضات الإلكترونية باعتماد شبكة منطقة محلّية (LAN)، وذلك خلال يوليو القادم في العاصمة السعودية الرياض.

ستُقام البطولة وفق مبدأ LAN لإعداد الشبكات، حيث سيلتقي أفضل اللاعبون من مختلف أنحاء المنطقة في الرياض لخوض المنافَسات مباشَرة أمام الجمهور على أمل تحقيق الفوز وحمل لقب ’أبطال دوري فالورانت الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘. وباعتبار المملكة العربية السعودية السوق الأضخم للرياضات الإلكترونية في المنطقة، فإن هذه المناسَبة الفريدة ستقدِّم لمجتمع الألعاب الإلكترونية السعودي سلسلة تنافُسية جديدة تضم إحدى أكثر الألعاب المفعَمة بالمنافَسة في العالم والمتمثِّلة بلعبة ’فالورانت‘ الشهيرة.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال يحيى حبيب، الرئيس الدولي للاستراتيجية والعمليات والموسِّس الشريك في ’كاليكس غيمينغ‘: “يُسعِدنا التعاون مع ’الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية‘ بهدف ابتكار هذه التجربة الفريدة. فرؤيتنا تقوم على جعل ’كاليكس‘ مقراً للرياضات الإلكترونية في المنطقة ونحن متحمّسون للتوسُّع إلى السوق السعودي الذي يُعتبَر الأضخم بقطاع الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط. ولقد شهدت المرحلتان الأُولَيان من بطولة ’فالورانت ريجونال ليغ‘ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منافَسات حامية جداً مع تسجيل 152 فريقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد تم بثّ الفعاليات مباشَرة عبر الإنترنت مما شكّل مصدر ترفيه للملايين من المشاهدين حول العالم. والآن، بالتعاون وبدعم من ’الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية‘، فإننا نتطلَّع لتنظيم نهائي بطولة ’فالورانت‘ الاحترافية الأضخم على الإطلاق في الرياض بمشارَكة أربعة من أفضل الفِرَق في المنطقة.”

وبفضل الدعم المقدَّم من ’الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية‘، فإن النهائي الذي يُقام في شهر يوليو سيضم أربعة من أفضل الفِرَق في المنطقة بما فيها Yalla Esports، XPLDZ، Geekay Esports، وTeam Falcons. وسيجري تنظيم ’نهائي دوري فالورانت الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ بين 4 و7 يوليو القادم وسيتم بثّه مباشَرة عبر موقع ’تويتش‘ مع تقديم جوائز قيِّمة يبلغ مجموعها 20,000 دولار أمريكي (أكثر من 75,000 ريال سعودي).

يُشار إلى أن الفريق الفائز في ’نهائي دوري فالورانت الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ سيمثِّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ’نهائي دوري فالورانت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا‘، حيث سيحصل على فرصة المنافَسة مع باقي الفائزين في كل بطولات ’دوري فالورانت الإقليمي‘ بالمنطقة التي تضم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسعي للفوز بجائزة بارزة تصل قيمتها إلى 156,000 دولار أمريكي (أكثر من 586,000 ريال سعودي).

من جهته، قال عمر بترجي، مدير التواصل والتسويق والشراكات في ’الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية‘: “يشرّفنا فعلاً أن نستضيف بطولة من هذا المستوى في المملكة العربية السعودية. فمهمّتنا الرئيسية تقوم على رعاية أبطال الألعاب الإلكترونية النخبة، وفي الوقت ذاته البحث عن أساليب فريدة لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة. ومن خلال التعاون مع شركائنا مثل ’كاليكس‘، يمكننا جعل هذا الأمر واقعاً حقيقياً والتطلُّع بشوق لتنظيم النهائي في يوليو لأجل المساعَدة في إلهام الجيل الحالي والمستقبلي من المواطنين السعوديين والعرب، والمساهَمة بتسليط الضوء على مزايا ومنافع الرياضة على مدى السنوات القادمة.”

باشرت ’كاليكس‘ عملياتها في العام 2016 وتم تأسيسها كشركة رسمية سنة 2019، وهي تُعتبَر المنظِّم الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفعاليات الخاصّة بالرياضات الإلكترونية، إضافة لكونها شركة إنتاج مقرّها في دبي وملتزِمة بتعزيز مكانة وشعبية الألعاب الرياضية الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبر بطولات مثل ’نهائي دوري فالورانت الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، تساعد ’كاليكس‘ وشركاؤها في بناء وتوسعة قطاع الرياضات الإلكترونية الإقليمي عبر منح اللاعبين المحلّيين منصّات حديثة متطوّرة play.calyx.gg يمكنهم من خلالها قضاء أوقات ممتعة، وفي الوقت ذاته إظهار مهاراتهم في العديد من الألعاب المختلفة. ولقد قامت ’كاليكس‘ بنجاح بتنظيم بطولات كبيرة وصغيرة في 15 دولة بالمنطقة شاملة ’كأس PUBG Mobile‘ من ’ويزو‘ للألعاب الرياضية الإلكترونية، و’دوري فالورانت الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، و’كأس بلاست بريميير ديون‘.

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