إيفردوم تحصد جائزة الابتكار في عالم الميتافيرس خلال قمة المستقبل للابتكار

أكدت إيفردوم Everdome مجدداً على التزامها الجاد بالتميز والريادة في تأسيس أكثر العوالم الافتراضية (الميتافيرس) واقعية على الإطلاق، بعد حصولها على جائزة الابتكار في عالم الميتافيرس. وحصدت Everdome هذه الجائزة خلال أمسية احتفالية جرت على هامش قمة المستقبل للابتكار 2022 التي تقام تحت رعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي. وانعقدت فعاليات قمة المستقبل للابتكار 2022 على مدار يومي 11 و12 مايو 2022، وجمعت نخبة من الشركات الرائدة عالمياً، والشركات الناشئة، واللاعبين الرئيسيين في مجالات الابتكار لاستعراض ابتكاراتهم السباقة في مجالات الفضاء والميتافيرس والاستدامة.

وانطلقت بعد القمة فعالية احتفالية وحفل توزيع جوائز في فندق الميدان، واستقبل هذا الحفل نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع ومجموعة رئيسية من صناع القرار في مجالات الفضاء والميتافيرس والبيئة والقطاع الحكومي. وخلال يومي القمة، شارك لوكاس الوست، رئيس ابتكارات العالم الافتراضي (ميتافيرس) في Everdome في جلسة حوارية بعنوان “منظور استيطان المريخ”، إلى جانب جورج سالازار، رئيس المراقبة الفنية لواجهة الحوسبة البشرية في وكالة ناسا.

وألقى الوست كلمة رئيسية بعنوان ” عالم Everdome: المريخ في عين العالم الافتراضي”، حيث استعرض المفاهيم والمنهجية العلمية التي تتبعها Everdome لتأسيس مستوطنة بشرية فريدة من نوعها على الكوكب الأحمر عبر العالم الافتراضي. وتم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن عدد من القطاعات. وتشمل المرحلة الأولى لإطلاق تجربة Everdome خطوات الاستعداد الأولى، وتجري ضمن منطقة حتا ويتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة Everdome، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر.