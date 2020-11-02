دبي: أول فندق في نخلة جميرا يزرع منتجاته الطازجة

أعلن فندق أنداز النخلة دبي عن أبرامه شراكة مع شركة جرين كونتاينر أدفانست فارمينج في دبي لتقديم مزرعة عضوية خاصة تُقام في حاوية كبيرة على ترّاس المُنتجع في نخلة جميرا.

ويشكّل التزام الفندق المستمر بالاستدامة محط تركيزه منذ أن افتتح أبوابه عام 2019، وقد أثبت ذلك من خلال مبادرات متعددة كان قد أطلقها للحد من استعمال المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام واعتماد المنتجات الصديقة للبيئة.

ومن خلال الشراكة الجديدة مع شركة جرين كونتاينر أدفانست فارمينج التي تنضوي تحت راية مجموعة السركال، يخطو فندق أنداز دبي النخلة خطوةً نحو الأمام في إطار نهجه المُراعي للبيئة من خلال اعتماد الزراعة المائية لزرع منتجاته الخاصة واستخدامها في إعداد الأطباق في مطاعمه واستراحاته المتعددة. تساهم طريقة الزراعة هذه في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالزراعة التقليدية في التربة، كما أنّها تحدّ أيضاً من انبعاثات الكربون الصادرة عن وسائل النقل المستخدمة لتوزيع المنتجات، سواء عن طريق الجو أو البرّ وتقلل كذلك الأمر من هدر الطعام من خلال قطف المنتجات بكمية لا تتعدّى المتطلبات اليومية.

وفي هذا الصدد، قال كفاح بن حسين، المدير العام للفندق: “نسعى في أنداز لتحقيق الاستدامة في كل عملياتنا، عبر استخدام مواردنا بشكل مسؤول لنساعد بذلك على معالجة أشدّ القضايا البيئية إلحاحاً اليوم. أمّا هدف هذه الشراكة التي عقدناها فيكمن في تقديم أجود المكونات الطازجة مباشرة من بيئتها الطبيعية إلى ضيوفنا. ويساعدنا في ذلك مُزارع متخصص ومتمرّس يشرف على المزرعة بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريقنا وسط بيئة معقّمة حيث يتعرّف عن كثب على كلّ منتج تمّ زرعه. وبمجرّد أن يصبح المحصول جاهزاً للاستهلاك، يتم توصيله مباشرة إلى مطابخنا حيث يقوم طهاتنا المتمرّسون بإعداد أشهى الأطباق وتقديمها لضيوفنا. ونحن نأمل أن نرتقي بمفهوم استخدام المنتجات العضوية إلى مستويات غير مسبوقة.”

تبلغ مساحة المزرعة الجديدة المقامة في حاوية في أنداز دبي النخلة 400 قدم مربعة. وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يتم استخدام أي مبيدات حشرية ومبيدات أعشاب مما يجعلها زراعة عضوية بامتياز. تشمل بعض منتجات المزرعة أنواعاً مختلفة من الخس وأعشاب السلطة مثل الريحان ونبات الميكروجرين والأزهار الصالحة للأكل. سيتمكن الضيوف الذين يزورون المطاعم والاستراحات في أنداز، بما في ذلك مطعم ذا لوكال والمطعم الياباني الشهير هانامي، من الاستمتاع بإبداعات الطهي المُعدّة بالمنتجات الطازجة والمغذية التي يتم قطفها يومياً من المزرعة الخاصة بالفندق.

يُعتبر فندق أنداز دبي النخلة الفاخر أول فندق لعلامة أنداز في دبي وقد بدأ باستقبال الضيوف في ديسمبر 2019. يقع الفندق المصنف من فئة الخمس نجوم على جذع نخلة جميرا الآسرة ويشمل مساكن فاخرة كما يتميز بديكوره المذهل ومطاعمه وبرامجه الترفيهية المختلفة ليمضي الضيوف أروع اللحظات.