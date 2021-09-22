حملة لتشجيع المستهلكين على معرفة مكونات المنتجات الغذائية

وفي إطار مبادرة “اقرأ الملصق” التي تستمر ليوم واحد فقط، قامت الشركة بإزالة الصور والنصوص بما في ذلك شعارها، من الملصقات الموجودة على الجزء الأمامي من زجاجات العصائر الموجودة في متجرها الرئيسي بمنطقة العوير، لتترك المعلومات الأهم في الجزء الخلفي من الزجاجة وهي المكونات ومدة الصلاحية والمعلومات الغذائية.

وتنتج “بركات” مجموعة كبيرة من العصائر التي يتم تحضيرها يومياً من الفواكه والخضروات الطازجة. وتتميز زجاجات عصائر بركات بخلوها من أي إضافات أو مواد حافظة كما أنها غير معالجة تماماً، وهي صالحة لمدة ثلاثة أيام عند تخزينها مبردة.

وتضمنت حملة “اقرأ الملصق” من بركات رسالة قوية تعكس وعي المستهلك المتنامي نحو اتباع أسلوب حياة صحي من خلال خيارات طعام أفضل، حيث أصبح العملاء من جميع الأعمار الآن أكثر تمييزاً ودراية بشأن الطعام أكثر من أي وقت مضى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتجنب الأطعمة المعالجة والمواد الحافظة والمواد المضافة.

ويمكن للمستهلكين من خلال قراءة الملصقات الموجودة على المواد الغذائية، استكشاف أن العديد من المنتجات التي ينظر إليها على أنها طازجة مثل العصائر، يمكن في الواقع إعادة هندستها لتحتوي على مُحليات أو نكهات صناعية.

وقال راشد محمد العبار، عضو مجلس إدارة بركات: “إن أحد الشروط المسبقة لاتباع نمط حياة صحي هو أن يكون المستهلك على دراية بما يحتويه طعامه، لذا نشجع المستهلكين على قراءة الملصق الخاص بجميع المنتجات واتخاذ القرار المناسب بأنفسهم. وتحتوي عصائر بركات على فواكه طازجة فقط دون أي إضافات أخرى أو مواد حافظة، وهو ما يظهر بوضوح في مقدمة الملصق الموجود على زجاجات العصائر ليمنح المستهلكين حرية الاختيار”.

وتقدم بركات أفضل المنتجات الطازجة منذ عام 1976، كما أنها تقوم بتوصيل العصائر الطازجة للمستهلكين من خلال تطبيق بركات. وتتوفر العصائر أيضاً لدى محلات السوبر ماركت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنعكس جودة عصائر بركات على مدة صلاحيتها التي تبلغ ثلاثة أيام فقط، تماماً مثل العصائر الطازجة التي يتم تحضيرها في المنزل.