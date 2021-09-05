تكامل المنظومات التقنية… المُحرك الجديد لعملية الإقلاع المقبلة في قطاع الأغذية والمشروبات

وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي واجهها قطاع المطاعم في المنطقة في الفترة الأخيرة، فمن المتوقع له أن يشهد نمواً متزايداً مع بدء تصاعد الاقتصاد و عودته إلى مستوياته الطبيعية. وفي حين أن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط كانت تتجه نحو اعتماد المزيد من عمليات الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء والانتقال بها إلى مستوى جديد، فإن قطاع المطاعم كان في طور الإعداد لإنجاز الترابط الرقمي بين مختلف عملياته الأساسية رغبة في الوصول إلى تسليم طلبيات يتسم بالفعالية والسلاسة.

ونظراً لهذه المعطيات، تأتي تطبيقات نقاط البيع كأحد أهم عوامل تسريع الأعمال التي تمضي بقطاع الأغذية قُدماً نحو آفاق جديدة من سهولة التشغيل، حيث يكمُن سرُّ رواجها الكبير في قدرة التكامل الذي تتيحه نقاط البيع على تعزيز عمليات التحول الرقمي بالتزامن مع مساعدتها الاستثنائية في تحقيق كفاءة الأعمال. وفي حين يتوقع الخبراء المتخصصون استمرار ارتفاع معدلات نمو سوق نقاط البيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لغاية عام 2025، تُسهم في الوقت الحالي بعض السمات المميِّزة مثل الراحة وسهولة الاستخدام وقابلية التنقل في تعزيز اعتماد حلول برمجيات نقاط البيع الرقمية.

ولا يقتصر دور حلول نقاط البيع على تسهيل مهام إدارة المخزون فحسب، بل تعمل أيضاً على ربط الأسواق مع بعضها البعض لتوفير عرض مُتكامل؛ فتشمل مختلف الجوانب الخدماتية مثل المحاسبة والطلب على الإنترنت وخدمات التوصيل بما ينعكس إيجاباً في تجربة أصحاب المطاعم والعملاء على حد سواء، وذلك لدرجة أنه أصبح من المستحيل عملياً إدارة أي نشاط تجاري في قطاع الأغذية والمشروبات دون تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية من خلال حلٍّ تكنولوجي شامل.

ومما يحسب تاريخياً للشركات العالمية المتخصصة في أنظمة نقاط البيع المستخدمة منذ أمد طويل – مثل إن سي آر (NCR) وأوراكل (Oracle) – حرصها على تزويد عملائها بالحلول التقنية المتطورة التي تسمح لهم بإدارة عملياتهم اليومية بكل سهولة. ومع ذلك، سُرعان ما تمكنت الشركات المتخصصة في المنطقة – مثل فودكس (Foodics) – من الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق نظراً لدمجها للتحليلات الدقيقة والمتطلبات الأساسية ضمن عملية تطوير المنتج، بدءاً من عمليات التكامل وصولاً إلى المدفوعات المرنة وتجربة العميل المتفوقة؛ الأمر الذي ساعد المطاعم وأصحاب متاجر التجزئة على تسريع خُطاهم نحو التحول الرقمي مع جعل مطاعمهم ومتاجرهم محور الارتكاز الذي يستفيد من ميزات منظومة متكاملة تمثله منصة واحدة قابلة للتوسع الدائم عبر الواجهات البرمجية.

وإلى جانب سلاسة العمليات، يزخر التحول الرقمي للعمليات بواسطة أنظمة إدارة نقاط البيع بالعديد من المزايا التي تعود بالفائدة على قطاع المطاعم؛ إذ من شأن التحول الرقمي أن يُعزز مستويات الابتكار والكفاءة في العمل، فضلاً عن الارتقاء بتجارب العملاء. كما أنه يمكن اعتبار الحد من مخلفات العمل وتقليص البصمة الكربونية وتحسين استغلال الموارد المُتاحة بعضاً من الجوانب غير المرئية والتي لا يمكن تجاهلها خلال عمليات الأتمتة.

وفي نهاية المطاف، فإن من شأن الاعتماد المتزايد على التقنيات السحابية والحاجة إلى تحسين العمليات التجارية أن يُعيدا رسم ملامح قطاع المطاعم في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يعتقد خبراء مؤسسة داتا بريدج لأبحاث السوق بأن ينمو السوق العالمي لتطبيقات نقاط البيع المخصصة للمطاعم نمواً سنوياً مركباً بنسبة 6.9% بين عامي 2021 و2028. ومع تزايد الاعتماد على نقاط البيع عبر مُختلف المطاعم في منطقة الشرق الأوسط، فسوف يصبح إسهام المنطقة في النمو العالمي – المتوقع أن يصل إلى 4690.44 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028 – مسألة وقت فحسب.