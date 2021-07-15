من جزيرة في المحيط إلى العالم

تحاور عبد الباسط المنجد مع الشيف المالديفي لاستكشاف سر نجاحه العالمي.

ليس سهلاً على طفل صغير في دولة مكونة من مجموعة من الجزر المتفرقة في المحيط الهندي أن يكون طباخاً عالمياً ذو مكانة مرموقة. لقد أوصلته رحلته إلى أكثر من 10 دول مختلفة في الشرق الأوسط وخارجه. مقدماً أشهى المأكولات في فنادق الخمسة نجوم جالباً السعادة إلى عشاق الطعام حول العالم.



لقد أصدرت كتاباً يسمى “The Islander Chef” أو “شيف الجزيرة”، ما هي القصة الحقيقة وراء هذا العنوان؟

لقد ولدت في جزر المالديف، وأعمل كشيف، لذا أطلقت هذا العنوان على كتابي. وقد كان الناس دائماً ما ينادوني بشيف الجزيرة طوال مسيرتي المهنية. أتذكر في العام 2005، كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من الناس لم يعرفوا أين تقع جزر المالديف؟ لذا كنت أقول لهم اذهبوا إلى جوجل وابحثوا عنها، ليأتيني الرد بعد ذلك: “حسناً، أنت من جزيرة” وبذلك بدأ الناس ينادونني بشيف الجزيرة.

فيما يتعلق بكتابي، لم أكن راضياً تمام الرضا عن الاصدار الأول، لذا أعمل اليوم إطلاق إصدار جديد منه سيسمى The Islander chef – Global Edition بالعربية “شيف الجزيرة – الاصدار العالمي” وسيتميز هذا الاصدار بمشاركة 10 طهاة عالميين في تقديم المحتوى الخاص بالكتاب.

متى أدركت أن الطهي سيصبح مهنتك؟

عندما كنت في ال 16 عشرة من عمري، حفزتنا الحكومة المالديفية على اكتساب الخبرة العملية في سوق العمل خلال العطلة المدرسية. في ذلك الوقت، سألني عمي: “لماذا لا تغتنم الفرصة في هذه العطلة الطويلة الممتدة لثلاثة أشهر وتبدأ في كسب بعض المال؟” وبعد ذلك قدمني إلى أحد المنتجعات الايطالية في المالديف. وحينها سألني المدير العام للمنتجع حول ما أريد القيام به، وكانت إجابتي: ” لا أعلم” يضحك الشيف آدم ويضيف بالقول: “لقد انتهى بي المطاف في المطبخ أغسل الأطباق” في ذلك المطبخ قابلت شيف ايطالي والذي طلب مني أيضاً أن أقوم بتقطيع الخضار والقيام ببعض الأعمال الأخرى. وهنا بدأت بتعلم اللغة الايطالية التي تعتبر لغة ثانية في المالديف. بعد ذلك ذهبت إلى روما العاصمة الايطالية مع 19 طالباً أخر لنتعلم أكثر عن تجربة السياحة الايطالية. وبعدها عدت إلى المالديف وتقدمت بطلب توظيف جديد إلى ذلك المنتجع ليوظفوني مجدداً، وقابلت شيف ايطالي قال لي: “بامبينو” وتعني “أيها الطفل الصغير” هل تريد أن تقوم بصنع المخبوزات؟ وأجبته “نعم أريد ذلك”، وبعدها شاهدت بعيني كيف يمكن تحويل السكر إلى كراميل وكنت معجباً جداً بذلك. وهناك بدأت قصتي مع الطبخ.

ما هو أهم “درس في الحياة” تعلمته من خلال مسيرتك المهنية كشيف؟

في مرحلة ما من حياتي، تعلمت أن أكون عدوانياً ووقحاً في المطبخ، ولقد تصرفت على هذا الأساس عند وصولي إلى أندونيسيا، ولا أعتقد بأن الادارة هناك قد أعجبها سلوكي. لذا فقد قمت بتغيير تصرفاتي وبدأت التعامل مع الناس بطريقة ودودة ومحترمة، وبدأت التحدث مع الناس بطريقة هادئة. لذا فإن أهم درس هو التعامل مع الناس بطريقة إيجابية ومحترمة.

ما هي ذكراك الأولى عن الطعام؟

إن الذكرى الأولى الخاصة بي عن الطعام كانت متعلقة بالبطاطس وجدتي. فقد كان لدينا مزرعة بطاطس في جنوب المالديف، وكانت تلك المنطقة مشهورة جداً بزراعة البطاطس وكنا أنا وجدتي نقوم بحصدها من الأرض باستخدام سكين، ولسوء الحظ فقد أصبت يدي بجرح. وما زلت أتذكر هذه الذكرى القديمة عندما اختلط لون البطاطس مع لون الدم على يدي.

المالديف وجهة مفضلة لدى السعوديين، هل تأمل بجلب جزء من ثقافتك المالديفية إلى السعودية؟

حالياً، أنا أول مالديفي يعمل في المملكة العربية السعودية باستثناء كوادر السفارة المالديفية. وما جلبته معي من المالديف إلى السعودية هو حسن الضيافة المالديفية، ففي جزر المالديف لدينا معايير فاخرة في معاملة ضيوفنا، وأيضاً، أقوم باقتراح أسماء بعض المنتجعات السياحية في المالديف إلى بعض العملاء في السعودية والذي يتصلون بي لاحقاً ليخبروني بأنهم قد قضوا أوقاتاً رائعة في المنتجع الذي اقترحته لهم. في الحقيقة أنا أعتبر المالديف كعلامة تجارية جلبت لي النجاح كشيف.

إن كان باستطاعتك أن تخبز شيئاً واحداً لبقية حياتك؟ ما هو هذا الشيء؟

سيكون الخبز بالطبع، فقد بدأت بالفعل بخبز كل أنواع الخبز باستخدام الطحين الخاص بي، لذا فهذا ما سأقوم به لأن كل ثقافة تمتلك الخبز الخاص بها.

الطحين الخاص بك؟

نعم، لقد استخدمت مكونات خاصة لابتكار نوع خاص من الطحين، واليوم أستخدم الطحين الخاص بي من أجل صناعة الخبز.

العديد من الطهاة المعروفين حول العالم، على سبيل المثال، الشيف براق أو الشيف نصرت، قد حققوا شهرتهم من خلال العروض وحب الظهور وليس من خلال طبخهم للطعام الشهي، هل هذا من الأمور التي تخطط القيام بها؟

لا أفضل أن أكون حقيقياً أكثر، أفضل مشاركة وصفة طعام شهية مع الناس ليستفيدوا منها، لن أقوم بعرض كبير أثناء طهي قطع اللحم، ولكن أفضل أن أقدم لمتابعي على وسائل التواصل الاجتماعي أو ضيوفي محتوى تعليمي والذي سيعود عليهم بالفائدة أكثر من العروض الترفيهية.

هل تقوم بتعديل وصفاتك لترضي الأذواق المحلية في السعودية؟

السعوديون من عشاق كل جديد في مجال الطعام. ولكن في نفس الوقت، فإن التعرف على ما يفضلونه داخل السعودية سيزيد من فرص نجاح الأطعمة التي أقدمها. فأن أقوم ما باستطاعتي القيام به لجلب السعادة لضيوفي السعوديين. لذا تجدني حريصاً جداً على استخدام المكونات المفضلة لدى السعوديين، لذا فقد قمت مؤخراً بصنع طبق مكون من البقلاوة والتشيز كيك لارضاء مزاج ضيوفي السعوديين.

إن ايجاد المكونات الصحيحة قد يكون تحدياً كبيراً في بعض الأماكن. كيف تقدم المطبخ العالمي بنفس الجودة في مناطق مختلفة حول العالم؟

هذا واحد من أكبر التحديات التي تواجهني من اللحظة التي انضممت بها إلى هذا المجال وحتى اليوم. ولن يتوقف هذا التحدي أبداً. ففي بعض الأحيان أطلب 50 كيلوغراماً من المكونات من أحد الموردين، وبعد أسبوعين، أتلقى رسالة من المورد تقول: “آسفون لم يتبقى لدينا من هذه المكونات”. ولكني تعودت على نقص الامدادات. اذا نظرت إلى المالديف فستجد بأنها ذات موقع بعيد، لذا فقد تعلمنا كيفية ايجاد وجلب احتياجاتنا من المواد في السعودية، يبدو الوضع أكثر صعوبة لأن هناك بعض القيود على استيراد بعض أنواع المكونات.

كيف تدير مطبخك؟ هل أنت صارم جداً، مثل الشيف جورون رامزي؟ أو لديك طريقتك الخاصة في إدارة المطبخ؟

لأنك ذكرت الشيف جوردون رامزي، فأود القول بأني قد التقيت به في أماكن مختلقة، وهو ليس كالذي تراه على التلفاز. شخصياً، لدي قائمة أعمال لتحديد المهام اليومية للموظفين، إن فشلوا في إنجاز مهامهم، سأوجه لهم انذاراً أول وانذاراً ثانياً وانذاراً نهائياً. بمعنى أني أملك اجراءات معينة لمثل هذه الحالات. ولكن بشكل عام، أنا هادئ جداً، متعاون، واحترافي في أداء عملي. أتعامل باحترام مع العاملين معي، وإن قام أي منهم بخطأ ما فأتحدث إليه لأعرف سبب قيامه بذلك الخطأ ولأعرف كيف يمكن أن أساعده لتجنب الوقوع بمثل هذا الخطأ في المستقبل. في أوقات الضغط والذروة، أرفع وتيرة صوتي، ولكنني لا أصرخ. أحب أن أعامل كل العاملين معي وزملائي باحترام وكرامة. لذا لدي سلوك مختلف جداً عن جوردون رمزي الذي ترونه في التلفزيون.