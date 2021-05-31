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افتتاح مطعم فرنسي راقي في وسط العاصمة السعودية

سيفتح مطعم أل بي أم أبوابه في 1 يوليو 2021. ليقدم المأكولات الفرنسية الشهيرة من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأطباق المستوحاة من منطقة نيس إلى رواد المطاعم الذوّاقة في الرياض، حاملاً معه النكهات الأصيلة للريفييرا الفرنسية إلى قلب المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
افتتاح مطعم فرنسي راقي في وسط العاصمة السعودية

أعلنت شركة الخزامى ومطعم “أل بي أم”  أنّ مطعم “أل بي أم” في الرياض سيفتح أبوابه في 1 يوليو 2021. سيقدم المطعم الحائز على الجوائز المأكولات الفرنسية الشهيرة من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأطباق المستوحاة من منطقة نيس إلى رواد المطاعم الذوّاقة في الرياض، حاملاً معه النكهات الأصيلة والسحر الأيقوني للريفييرا الفرنسية إلى قلب المملكة. يقع المطعم خلف فندق الفيصلية الشهير في المركز المالي المرموق في الرياض، ويمثل موقع “أل بي أم” في الرياض سادس مطعم رفيع المستوى للمؤسسة العالمية، وقد حقّق هذا المطعم سابقاً نجاحاً كبيراً في لندن ودبي وميامي وأبو ظبي وهونغ كونغ.

سيفتح مطعم “أل بي أم” في الرياض،  أبوابه رواده ابتداءً من 1 يوليو2021 ةستُصبح الحجوزات عبر الإنترنت في مطعم “أل بي أم” في الرياض متاحة قريباً، خلف فندق الفيصلية.

 

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