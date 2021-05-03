مطعم تشيبرياني جزيرة ياس يعيد افتتاح أبوابه أول أيام عيد الفطر

وسيقدّم المطعم الايطالي أطباقًا جديدة احتفالاً بالعيد السعيد. وفي هذه المناسبة، يدعو المطعم الضيوف للتلذّذ بأشهر المأكولات الإيطالية وسط أجواء الضيافة الفاخرة ومع الإطلالات الخلّابة على المارينا من التراس والجلسات الخارجية.

في الواقع، يجمع مطعم تشيبرياني جزيرة ياس بين أفضل المأكولات الإيطالية الأصيلة وبين كرم الضيافة الذي يميز عائلة تشيبرياني، ما يُعتبر مزيجًا فريدًا من نوعه على مستوى تجارب تناول الطعام والمناسبات الاجتماعية في أبوظبي. كذلك، تجسّد إبداعات الطهي التي سيقدّمها المطعم فلسفته المتمثلة بأن جودة المأكولات الإيطالية تكمن بالبساطة. وبالتوازي مع الموقع المميز للمطعم، ستضمن الأطباق الشهية الجديدة والمحضّرة خصّيصًا لعيد الفطر عيش كامل أفراد العائلة والأصدقاء أجواء العيد الاحتفالية لا سيّما أن المطعم يجمع الأحبّاء معًا للاحتفال بنهاية الشهر الفضيل بتجربة إيطالية أصيلة بالفعل.

وسيكون ضيوف المطعم على موعد مع مجموعة متنوّعة من النكهات مثل سلطة الهليون والأفوكادو الطازجة مع جبن البارميزان المبروش، يتبعها أحد الطبقين الرئيسيين الصحيين واللذيذين أي طبق كتف الضأن المشوي مع الخرفوش والبطاطا أو طبق الريزوتو مع فطر بورسيني. أمّا محبّو الحلويات، فيمكنهم التلذّذ ببوظة التمر الطازجة لتكون بالتالي مسك ختام الأمسية الممتعة لدى مطعم تشيبرياني.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم تشيبرياني قائمة الأطباق المحضّرة بحسب الطلب ليتمكّن الضيوف من تناول الأصناف الإيطالية المفضّلة طوال فترة الاحتفال بعيد الفطر. وفي ظل ارتفاع الطلب خلال فترة العيد، توصي إدارة المطعم بالحجز المبكر عبر الهاتف أو زيارة المطعم الشهير في العاصمة الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مطعم تشيبرياني جزيرة ياس سيعيد افتتاح أبوابه مع اتّباع جميع الإرشادات المحلية وتدابير الصحة والنظافة والتباعد الاجتماعي، ما يضمن للزوّار الاستمتاع بلحظات لا تُنسى من دون القلق بشأن السلامة والرفاهية.