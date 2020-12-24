محرر في الموقع by محرر في الموقع

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مرسى ياس مارينا أبوظبي يستقبل العام الجديد بعروض الألعاب النارية

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
مرسى ياس مارينا أبوظبي يستقبل العام الجديد بعروض الألعاب النارية

يستعد مرسى ياس مارينا، الوجهة المفضلة للترفيه في أبوظبي، للترحيب بالعام الجديد مع مجموعة متنوعة من العروض واحتفالات الألعاب النارية، التي ستضيء جزيرة ياس في 31 ديسمبر 2020.

وهذا العام، ستكون الاحتفالات مختلفة قليلاً، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ، وعلى الجمهور الذين يتطلعون إلى مشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة في جميع أنحاء جزيرة ياس، الحجز مبكراً في أحد المطاعم المتعددة في مرسى ياس مارينا لتأمين مقاعد الصف الأمامي، إذ لن يُسمح بالدخول إلى المرسى دون حجز مسبق.

المطاعم: ستارز أند بارز ، أكواريوم ، مستر مياجيز ، ديابليتو فود أند ميوزك ، كاسا دي كوبا ، آيرس.

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