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أشهر شيف إيطالي في دبي لاستضافة تجارب لا تنسى في وليمتي عشاء

الشيف ماسيمو بوتورا يعود إلى دبي لاستضافة تجارب لا تنسى في وليمتي عشاء بمطعم تورنو سوبيتو

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أشهر شيف إيطالي في دبي لاستضافة تجارب لا تنسى في وليمتي عشاء

يعود الشيف ماسيمو بوتورا إلى الإمارات في شهر ديسمبر ليستضيف وليمتي عشاء مدهشتين يومي 14 و 15 ديسمبر في مطعم تورنو سوبيتو.

يقع المطعم في فندق دبليو دبي – النخلة ويستضيف سهرتي عشاء حصريتين يقوم فيهما ماسيمو بنفسه بإعداد وليمة شهية من الأطباق الإيطالية الأصيلة.

وبوسع محبي الطعام الشهي التلذذ بوجبة متميزة من ثمانية أطباق للذواقة، حيث تتضمن تشكيلة رائعة من الأطباق الإيطالية التقليدية مثل “ميلروزو، فيرزا، بانيا كودا” وهو طبق مميز من سمك القدّ المشوي والمحمر مع الملفوف والمقدم مع صلصة بانيا كودا. كما تتضمن القائمة طبق حساء الباستا مع الحمص والجمبري، وطبق لحم البطّ الخريفي – وهو مكون من لحم البط المشوي اللذيذ مع البانيتوني والقرع وعصير الفاكهة المحفوظة بالسكر. 

أما للتحلية، فسيكون طبق “الموز الوردي” خياراً مثالياً مع موس الموز والتوت البري والشوكولاتة البيضاء الغنية وطبقة وردية من الفتات المحلى.

يشتهر ماسيمو حول العالم بأسلوبه المميز في دمج تقاليد الطهي الإيطالي العريقة باللمسات العصرية والتصاميم المبتكرة، لتكون هذه القائمة الفريدة من الأطباق مثالاً آخر على إبداعاته الفريدة.

وخلال وليمتي العشاء، تتاح للضيوف فرصة عيش أجواء الريفييرا الإيطالية التي يتسم بها مطعم تورنو سوبيتو، والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على أفق مدينة دبي فيما يتلذذون بالأطباق الشهية التي يعدّها أحد أشهر الطهاة في العالم بعناية واهتمام.

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