دبي: هوتونج يحمل أجواء مبهجة في فعالية السبت بمناسبة اليوم الوطني للإمارات في عطلة نهاية الأسبوع

أطلق مطعم وركن مشروبات هوتونج، الوجهة العصرية المختصّة بأطباق المطبخ الصيني الشمالي في مركز دبي المالي العالمي، تجربة برانش السبت الجديدة ضمن أجوائه العائلية المميزة، في يوم السبت الموافق للخامس من ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي الفعالية الجديدة بعد النجاح الباهر الذي حققته فعالية يوم الجمعة السابقة. واحتفاءً بهذه المناسبة، سيقدّم مطعم هوتونج نسخةً خاصّةً من طبق الديم سم المزين بألوان العلم الإماراتي على وجبتي الغداء والعشاء خلال الأسبوع، كما سيتيح لزواره تعليق بطاقات أمنياتهم التي تحمل ألوان علم الإمارات أيضاً على شجرة الأمنيات الموجودة في منتصف المطعم.

ويُعدّ برانش السبت فعاليةً اجتماعيةً يمكن الاستمتاع بها داخل المطعم أو على التراس الخارجي المثالي للاسترخاء، على وقع أنغام الساكسفون والعرض الحي الذي سيقدمه منسق الأغاني إيفان مينوتي. ويمكن لروّاد المطعم الاستمتاع بأطباق الديم سوم غير المحدودة، والتي تم اختيارها من قبل صحيفة نيويورك تايمز ضمن قائمه أفضل أطباق الديم سم في مانهاتن، بالإضافة إلى خمسة عشر طبقاً شهياً، من بينها طبق سمك الهامور الطازج الخاص بالمطعم، والمُعدّ على الطاولة بشكلٍ مميز بواسطة معدات بلاك ستون. كما تتميز قائمة الطعام بأطباق لذيذة أخرى مثل الباوزي الشهي بالفطر البري والكمأة المُعدّ بإتقان، وطبق نودلز دان دان الخاصّ بمطعم هوتونج، وهو طبق سيشوان كلاسيكي بمرق لحم العجل المفروم والسمسم والفول السوداني، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات الخاصّة مع خيارات الآيس كريم والعصائر الفريدة.

ويقدّم المطعم قائمة كوكتيلات وموكتيلات مبتكرة لاستكمال التجربة المميزة لأطباق الديم سم غير المحدودة، مع توفير عروض على عدّة توليفات من المشروبات. ويُعد موكتيل مستر يانغ، المصنوع من مربى الفرولة وعصير الليمون وماء التونيك، وموكتيل ريد كراوند كرين، مع شراب جريب فروت وشراب الشاي وستريك البرتقال والصودا، من أشهر موكتيلات المطعم.

ويقدّم المطعم لمحبي الاحتفالات الفرصة المثالية للمشاركة في فعالية برانش الجمعة مع أطباق الديم سم الخاصّة بهوتونج في نهاية الأسبوع ضمن فعاليات ترفيهية استثنائية وكوكتيلات غير محدودة خلال فترة بعد الظهيرة.

ويتيح مطعم هوتونج لزواره خيارين مميزين لوجبات البرانش الشهيّة للاحتفال بعطلة نهاية أسبوع استثنائية مليئة بالمتعة والترفيه مع العائلة والأصدقاء.

يمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني www.hutong-dubai.com