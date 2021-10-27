افتتاح مطعم أولا الشاطئي الجديد في دبي بلمسة عصرية فاخرة وإطلالات خلابة

إذا كنت تبحث عن مكان مثالي للاستمتاع بوجبة غداء طويلة، أو قضاء فترة ما بعد الظهيرة مع العائلة بجانب حمام السباحة، أو تناول وجبة العشاء أثناء مشاهدة غروب الشمس فما عليك سوى التوجه نحو مطعم وبار Ula، أحدث وجهة ترفيهية في نخلة جميرا دبي، والذي يدعو رواده وضيوفه للاستمتاع بألذ المأكولات والمشروبات بلمسة عصرية من الفخامة والرفاهية وبإطلالة خلابة على شاطئ البحر.

يقع مطعم ULA بنفس موقع مطعم ويست 14 دبي في فندق ديوكس ذا بالم فندق إيه رويال هايداواي الذي تم تطويره من قبل مجموعة سوليوشنز ليجر بالشراكة مع شركة سيفن تايدز، المطور العقاري الإماراتي الرائد بتطوير المشاريع الفندقية الفاخرة، وقد استمد اسمI من الكلمة السلتية ULA التي تعني “جوهرة البحر”، مما يعكس موقعه المثالي على الشواطئ الذهبية لنخلة جميرا المستوحى من طاقة الأرض ودفء الشمس وشغف الخليج العربي

وقد أشار مطور Ula إلى أنه ستتاح للزوار من شروق الشمس إلى غروبه بفرصة القيام برحلة طهوية استثنائية للاستمتاع بأقصى درجة من الاسترخاء والمشاعر.

وبهذه المناسبة قال بول إيفانز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليوشنز ليجر: “تعمل Ula بكل شغف، وتشجع زوارها وضيوفها ليكونوا على طبيعتهم الحقيقية، حيث يضم المطعم الجديد منطقتان مخصصتان للبار ومنطقة جلوس مطلة على المسبح شاطئ البحر لتناول الطعام في الهواء الطلق ومنطقة للجلسات الداخلية ومطبخ مفتوح، حيث أردنا من خلال ULA أن نخلق مكاناً مميزاً مفعماً بالهواء النقي العليل والإطلالات الخلابة لأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية في دبي، فالأمر مختلف تمامًا عن أي شيء فعلناه من قبل، إنها قطعة صغيرة من الجنة”.

تستفيد قائمة Ula للطعام المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط من المنتجات الطازجة التي يتم إعدادها في المنزل من قبل فريق الطهي المتخصص، إذ تشمل الأطباق الرئيسية كلاً من: لحم الضأن المشوي وجراد البحر الكامل ولحم البقر الياباني وحلوى ميل فويلي الفرنسية اللذيذة.

تشكل قائمة Ula العضوية والتصميمات الداخلية الدافئة والجذابة مزيجًا رائعاً من الإيقاعات المعززة والموسيقى الحية والترفيه المتجول.

وأردف إيفانز قائلاً: ” قمنا ببناء Ula بهدف تقديم تجربة اجتماعية مميزة وغامرة من جهة ولإثبات ريادتنا في مشهد المأكولات والمشروبات في دبي، حيث تتجسد مهمتنا الرئيسية في خلق اللحظات الاستثنائية التي يعيشها الناس، وتقوم Ula بذلك تمامًا على أكمل وجه من خلال دعوة الضيوف والزوار ليكونوا على طبيعتهم بأريحية تامة.”

يوفر مكان تناول الطعام المطل على المسبح العصري وشاطئ البحر شعورًا مطلقاً بالعطلة، وتوفر Ula للضيوف إمكانية الدخول إلى المسبح والشاطئ وأول منطقة من مناطق المطاعم والحانات المتعددة، حيث توفر Ula لضيوفها وزوارها تزامناً مع افتتاح مرحلتها الأولية الآن إمكانية الوصول إلى المسبح والشاطئ وأول منطقة من مناطق المطاعم والحانات المتعددة، كما سيتم افتتاح منطقة بار ثانية ومطعمًا وكوخًا على الشاطئ كجزء من مرحلته الثانية، والمقرر الانتهاء منها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلاً: ” تقدم Ula للضيوف مع افتتاح المرحلة الأولى منه الآن، تجربة جديدة فريدة من نوعها مع إمكانية الوصول إلى المسبح والشاطئ والمطعم، فضلاً عن مناطق البار والردهة، كما سنقوم بافتتاح مناطق بار ومطعم إضافية وكوخًا على الشاطئ، وذلك كجزء من المرحلة الثانية التي من المقرر أن تكتمل في الأسابيع المقبلة.”

تقدم Ula قائمة محددة من ثلاثة أطباق من مفضلات الطهاة، بالإضافة إلى مشروبين لكل شخص، مقابل 500 درهم إماراتي لكل زوجين، أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من المسبح المطل على البحر في المكان والإقامة على شاطئ البحر، تتوفر أيضًا بطاقات الدخول لحمام سباحة وشاطئ Ula خلال أيام الأسبوع: مقابل 100 درهم إماراتي، مع 50 درهمًا قابلة للاسترداد على المأكولات والمشروبات، وفي عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية: مقابل 200 درهم إماراتي مع 100 درهم إماراتي قابلة للاسترداد على الأطعمة والمشروبات.