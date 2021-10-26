بيير ماركوليني يطلق تشكيلته الجديدة

ويُذكر أنه في السنوات الماضية تضمنت وصفات بيير ماركوليني فاكهة حمضيات غريبة من قارة آسيا مثل يوزو، يد بوذا وسوداتشي. واليوم يتطلع خبير الشوكولاتة إلى استخدام أفضل أنواع الحمضيات المتواجدة في أوروبا لتداعب مذاقنا بشكل لا مثيل له من قبل.

هذا العام، قام بيير ماركوليني بجمع كل من نكهات البرتقال والليمون من نيس في فرنسا. فكل نكهة لديه تتميز برائحتها الخاصة وإحساسها الرقيق أو المر اللاذع. بينما يبرز الطعم الحلو بقوة في الكمبوت، الشوكولاتة ذات الحشوة السائلة وقشور الفاكهة المجففة لينتج نوعاً فريداً من الشوكولاتة اللذيذة والحلويات الصيفية المنعشة.

تزخر تشكيلة “حديقة الحمضيات” الفريدة من ابتكار بيير ماركوليني بنكهات الفاكهة التي لا تقاوم لتذكرنا بـ “دولشي فيتا”، وتنطلق بنا بعيداً نحو عوالم حديقة إيبيريا الأخاذة، أو تستحضر في أذهاننا أجواء العطر الجذاب لـ Cote d’Azur.

والأمر لا يقف هنا، فقد قام بيير ماركوليني بإنتاج قطع شهية من الفاكهة المحلاة 100% والتي تتضمن: الجريب فروت، الليمون المنعش، الزنجبيل القوي… وكلها ملفوفة بطبقة من شوكولاتة الميزون: كوبا ساوتومي، أو ساوتومي غير مخلوط. (110 جم – 75 درهماً. مدة صلاحيتها 3 أشهر).

نصيحة أخرى من بيير ماركوليني: “احتفظوا بهذه الحلويات في الثلاجة للاستمتاع بها باردة).

ابتكارات ماركوليني لا حد لها، فهذه وصفة منعشة ممزوجة ببرتقال اشبيلية والليمون المنعش مع الجريب فروت العطري ومصحوبة بلمسة من الزنجبيل الحاد. إنها كعكة طازجة وغنية بالكريمة الشهية. وهنا ينصح ماركوليني: “إن استخدام الفاكهة المحلاة في الكعكة يبرز حقاً مذاقها الجريء”.