إمبوسيبل فودز تطلق برغر نباتي حلال في الإمارات

أعلنت شركة إمبوسيبل فودز التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها انطلاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعتبر السوق الأول للشركة في الشرق الأوسط. فقد أصبح المنتج الرئيسي “إمبوسيبل برغر” الحلال والكوشر والخالي من الغلوتين متاحًا حصريًا في قوائم المطاعم المختارة في دبي. وبدءًا من اليوم، سيتسنى للمطاعم المحلية طلب “إمبوسيبل برغر” عبر شركة توزيع خدمات الطعام الرائدة بيدفود الشرق الأوسط.

بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتنوع شريحتها السكانية، تعدّ ثقافة الطهي الغنية والمتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة المنصة المثالية لعرض أفضل أنواع “إمبوسيبل برغر”. ومن هذا المنطلق، ابتكر كبار الطهاة في دبي بعضًا من أجود الأطباق النباتية في العالم مثل: طبق “إمبوسيبل شوريزو غيوزا” من تحضير الشيف أكيرا باك؛ وطبق “إمبوسيبل فلوتا” من تحضير الشيف لمى مخلوف من مطعم ميز تاكو؛ وطبق “إمبوسيبل سبايرل بوروورز” في مطعم سوسيج فابريك.

وفي هذا السياق، علّق دينيس وودسايد، رئيس شركة إمبوسيبل فودز، قائلًا: “نسعى إلى تحضير أطباقنا ومنتجاتنا بما يتماشى مع مختلف المطابخ والثقافات، ولا يسعنا الانتظار لمشاركة إبداعاتنا في أول سوق لنا في الشرق الأوسط. ولا شك أن مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للسفر والطهي ستتيح لقاعدة جديدة وكاملة من العملاء فرصة تجربة “إمبوسيبل برغر” للمرة الأولى”.

بدوره، ابتكر ستيفن فلويث، أحد المعجبين بمنتجات إمبوسيبل فودز والرئيس التنفيذي ومؤسس سلسلة مطاعم بيكل، ثلاثة أطباق في قائمة “إمبوسيبل برغر” لتقديمها خصيصًا في سلسلة مطاعمه المحلية، وهي: “إمبوسيبل تشيز برغر” و”إمبوسيبل دوبل تشيز برغر” و”إمبوسيبل فرايز”.

وأضاف ستيفن فلويث، الرئيس التنفيذي ومؤسس سلسلة مطاعم بيكل: “يومًا بعد يوم، تزداد رغبة الناس في تناول الأطباق النباتية والابتعاد عن اللحوم لأسباب عدة قد تكون بيئية أو صحية أو أخلاقية. وقد أتيحت لنا الفرصة لإضافة بعض الأطباق النباتية إلى قائمة مطاعم بيكل من خلال تقديم إمبوسيبل برغر إلى جانب الصلصات والمخللات من تحضير المطعم وهو مزيج لا يُفوّت سيقلب الموازين”.

يمكن طلب أطباق إمبوسيبل من بيكل الآن عبر ديليفيرو، أكبر منصة توصيل طعام في الشرق الأوسط.

The theme is meaty dining tour of Dubai, but make it plant-based: https://t.co/bxUWeUfhLC

We’re now officially in the UAE. pic.twitter.com/iRTc2mRwjX

— Impossible Foods (@ImpossibleFoods) September 28, 2021