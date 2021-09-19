إطلاق منتجات فوليا النباتية في الكويت

سوف يحظى الذواقة من مرتادي مطعمي “سنتوهو” و”داي فورني” في موقعهما الأنيق أعلى فندق فورسيزونز الكويت بخياراتٍ نباتية جديدةٍ ضمن قائمتي الطعام المختارتين بعناية، فضلاً عن الأصناف المعتادة التي يقدمها المطعمان الفاخران. وإعتباراً من الأول من سبتمبر، أصبح الفندق أحدث الوجهات التي تقدّم مفهوم “فوليا” عبر قائمة من المأكولات الجديدة التي تتوفر للزوار الباحثين عن الخيارات النباتية الصحية والشهية في الوقت ذاته.

وتم تطوير مفهوم “فوليا” – وهي كلمة تعني “من أوراق النبات” باللغة اللاتينية – خصيصاً لفنادق ومنتجعات فورسيزونزضمن تعاون مشترك بين الشيف ماثيو كيني وشركة كيه بي دبليو فينتشرز المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود. وتتلخص قائمة “فوليا” في إضفاء لمسة من الأناقة في التقديم ممزوجة بنكهة مميزة على الأطباق باستخدام المكونات النباتية في المقبلات والأطباق الرئيسة وحتى التحلية.

هذا ويتميز “داي فورني” بتقديم الأطباق الإيطالية الأصيلة الراقية إضافة إلى تشكيلة خاصة من الأطباق النباتية المدرجة على قائمة فوليا، حيث يقدم الشيف كيني سلطة الباذنجان الصقلّية الأصيلة المزينة بالزبيب والصنوبر ونبات الكِبَر ضمن المقبلات. وتشمل قائمة الأطباق الرئيسية المختارة بيتزا القرنبيط الغني بالنكهة مع الحمص المطبوخ وصلصة البيتزاولا التي يتم تحضيرها بعناية من الطماطم الطازجة والأعشاب وزيت الزيتون البكر.

وقد حظي “سنتوهو” بسمعة مميزة لدى مجتمع الذواقة في الكويت حتى أصبح العنوان الرئيسي لمن يرغبون بتناول ألذ النكهات الآسيوية ضمن أجمل الأجواء، وذلك في موقعه الرائع أعلى الطابق الحادي والعشرين. ويتكامل مفهوم “فوليا” مع مطعم “سنتوهو” من خلال أصناف قائمة مأكولاته مثل وصفة النودلز بالحنطة السوداء الحارة مع براعم البابايا وصلصة الفول السوداني لتمنح مزيجاً متوازناً من النكهة الغنية والمكونات الصحية. كما تم تضمين مفهوم “فوليا” في تشكيلة لذيذة من أطباق الحلويات لدى “سنتوهو،” ومنها فطيرة كريمة الموز مع كريمة جوز الهند.

وقد تم تصميم قائمة “فوليا” بواسطة الشيف كيني، مؤسس “ماثيو كيني كويزين”، وهي شركة عصرية متكاملة في ولاية كاليفورنيا تتمتع بسمعة رائدة في فنون الطهي والكماليات في الولايات المتحدة والعالم. وقد أصبحت الكويت أحدث وجهة يقدم فيها كيني إبداعاته من قائمة مأكولات “فوليا” بعد النجاح الكبير الذي حققه في فنادق فورسيزونز في لوس أنجلوس ودبي والبحرين.

وأبدى مديرعام الفندق ديدييه جاردان سعادته الكبيرة بهذه الشراكة، وهو يتمتع بتاريخ طويل في قطاع الضيافة وبدأ مسيرته المهنية في مجال فنون الطهي، حيث أدرك الحاجة إلى إثراء قائمة الأطباق ضمن مطاعم فندق فورسيزونز الكويت.

وفي تعليقه، قال جاردان الذي يدير الفندق منذ افتتاحه عام 2017: “إنني متحمس لإطلاق قائمة طعام نباتيه رائعة ومبتكرة ضمن مفهوم فوليا فهي بمثابة هدية منّا للذواقة الذين نقدرهم ونسعد باستضافتهم دائماً”. وأضاف: “إننا محظوظون بإدارة مجموعة من المطاعم في منطقة تتمتع بالذواقة الملمين بكل ما هو جديد في عالم النكهات الغنية، وهو ما يدعوني للفخر لتطوير منتجنا بحيث يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لضيوفنا الأعزاء”.

وفي معرض تعليقه على إطلاق فوليا، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز: “نحن مسرورون بالأصداء الإيجابية التي حظيت بها قائمة فوليا لدى جمهور الذواقة في فندق فورسيزونز الكويت بعد النجاح الذي حققناه في الإمارات العربية المتحدة والبحرين”.

وأضاف سموه: “هذا هو الفندق الرابع الذي يقدم مفهوم فوليا ضمن مجموعة فورسيزونز، وإننا بقمة السعادة لتقديم هذه التجربة المميزة والشهية والصحية في دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتيح فوليا فرصة لتناول أفضل الخيارات وأجودها خارج المنزل. ونحن نتطلع لردود الفعل الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تجربة هذه المأكولات الغنية بالنكهة مع لمسة صحية من إبداع الشيف كيني في مدينة الكويت”.

ومن جانبه، علق الشيف كيني على ذلك بقوله: “إنها علامة فارقة في مسيرة التحوّل نحو مستقبل أكثر إستدامة وصحة”، وأضاف: “إننا سعداء بتقديم قوائم مأكولات جديدة تنسجم مع الخيارات الرائعة الموجودة لدى الفندق، فضلاً عن عملنا مع الفريق الرائع في الكويت”.

ويمثل إطلاق مفهوم فوليا في مقرّه الجديد بفندق فورسيزونز الكويت فرصة قيّمة للتفاعل مع مجتمع الذواقة في الكويت، حيث سيكون هناك عدة نشاطات تفاعلية خلال الأسابيع والشهور المقبلة.