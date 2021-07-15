إطلاق وجبات”الدجاج النباتي” تيندل في الإمارات في شهر سبتمبر المقبل

أعلنت الشركة السنغافورية نكست جين فوودز Next Gen Foods، المطوره للدجاج النباتي المصنوع من نباتات العلامة التجارية تيندل، عن استعداداتها لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام، وجاء هذا بعد أن تلقت الشركة تمويلًا أوليًا إجماليًا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، يُعد التمويل الأولي الأكبر الذي تناله شركة لتكنولوجيا الأغذية النباتية على الإطلاق.

تم إطلاق علامة تندل TiNDLE لأول مرة في جمهورية سنغافورة في أوائل عام 2021 ، ويباع المنتج حالياً في أكثر من 70 مطعمًا في سنغافورة وهونج كونج وماكاو، ومن ضمنها طبق أدا ADDA المقدم من قبل الشيف مانجوناث مورال الحائز على أربعة نجوم من ميشلان، إضافة الى طبق الشيف رافا جيل المقدم من W Hong Kong، والمتقدم للمراحل النهائية من مسابقة الطهاة The Final Tableمن تطبيق نتفليكس، حيث اصبح من الممكن للطهاة إستخدام دجاج TiNDLE في طهي مجموعة من الأطباق المتنوعة والتي تتضمن مختلف المأكولات الشرقية، والغربية والصينية والهندية وغيرها.

وشمل هذا التمويل مجموعة جديدة من المستثمرون ضمت: شركة Global Fund GGV Capital، والتي قامت بأول استثمار لها في مجال صناعة الدجاج النباتي، وايضاً صندوق مشروع تكنولوجيا الأغذية والزراعة Bits x Bites و مقرهُ الصين، والذي يعتبر مستثمراً نشيطاً وأساسياً في مجال صناعة البروتين البديل، وكذلك الشركة الأسيوية Yeo Hiap Seng، الرائدة في مجال الأطعمة والمشروبات ومنتجات الألبان النباتية.

وسيسهم هذا التمويل على دعم شركة نكست جين فوودز لتسهيل دخولها إلى اسوق الإمارات العربية المتحدة المقرر في شهر سبتمبر المقبل .

واستناداً لأخر الدراسات الإستقصائية، تبين أن حوالي 45 % من رواد المطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، قاموا بإستبدال وجباتهم من منتجات الألبان بمنتجات نباتية أخرى وذلك خلال عام 2020 ، حيث زاد الوعي في التخطيط للوجبات الصحية في مختلف انحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة لتزايد المخاوف المتعلقة بالصحة، والتأثير السلبي الكبير الذي يخلفه إنتاج الألبان واللحوم ورعاية الحيوان على البيئة حيث تولي الدولة فائق إهتمامها بصحة قاطنيها ورفاهيتهم.

وقد لوحظ مؤخراً زيادة الطلب على منتجات اللحوم النباتية والتي تعتبر من المنتجات العالية الجودة، وذات الطعم الشهي في الوقت نفسه بالنسبة للمستهلك الراغب بممارسة نمط حياة أكثر صحة والتوجه لممارسات بيئية أكثر أستدامة، حيث قامت هذه الشركات الرائدة بترسيخ وبناء علاماتها التجارية بشكل ناجح في المنطقة، ومما يؤكد ذلك الطلب المتزايد على لحوم الأبقار النباتية في السواق الإستهلاكية.

ومع ذلك، فقد تبين أن هناك نقص ملحوظ في إنتاج الدجاج النباتي في السوق الإستهلاكي مقارنةً مع المنتجات النباتية الأخرى، وتقدم TiNDLE دجاجاً طبيعياً يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ومنخفض الكربوهيدرات، وهو أيضًا منتج معدّل وراثيًا خالي من الكوليسترول، وكما يلتزم دجاج TiNDLE بمعايير الإرشادات الغذائية الخاصة برمز الاختيار الصحي والذي يديره مجلس الصحة في سنغافورة، نظرًا لانخفاض محتوى الصوديوم والدهون المشبعة مقارنة ببدائل اللحوم النباتية العادية الأخرى.

وتُعد شركة نكست جين فوودز، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، من اهم الشركات الرائدة في مجال صاعة الأطعمة النباتية، وأفضلها في مجال تكنولوجيا الأغذية، حيث سبق لها وأن أطلقت بنجاح مجموعة من منتجات اللحوم النباتية الى الأسواق الآسيوية والأوروبية معاً.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة أندريه مينيزيس : ” يمثل الشرق الأوسط سوقا مهما لنا فهو يعتبر من افضل الأسواق الرئيسية التي نسعى الى استهدافها وذلك نظرًا لاستهلاكه المرتفع لمنتجات الدجاج، حيث نعمل حالياً على بناء قواعدنا ألأساسية لدخول هذا السوق في اطار مساعينا لان نكون الموزع الأول للدجاج النباتي في المنطقة، فقد لاحظنا نشاط كبيراً للمستثمرون في منطقة الشرق الأوسط ومدى استعدادهم للإستثمار في منتجات الدجاج النباتي وذلك نظرًا للطرق المبتكرة والمستدامة التي تستخدمها الشركة في إنتاج الغذاء النباتي “.

وقالت جيني لي، الشريك الإداري في شركة GGV Capital : “ترتكز شراكتنا مع فريق NextGen على التزامنا بالعمل كفريق واحد مع المؤسسين الذين أظهروا اداءً مميزاً في حل التحديات الأساسية في عصرنا، حيث أن استدامة المنتجات الغذائية هي واحده من أهم هذه التحديات التي واجهناها، فقد قمنا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بإنشاء أغذية نباتية شهية تتناسب مع ذوق المستهلك، فأصبحت شركة NextGen من اوائل شركات التكنلوجيا الغذائية التي جمعت بين النكهة الرائعة والسلوك البيئي المستدام فيما يخص مجال المنتجات الغذائية غير الحيوانية.”

هذا وستقوم شركة Classic Fine Foods، المتخصصة في صناعة الأغذية الفاخرة، والموزع الخاص والحصري للدجاج النباتي من TiNDLE في سنغافورة، بتوزيعه أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لما تمتلكة الشركة من معرفة وخبرة موسعة بمتطابات السوق الإستهلاكي، وفهم عميق لإحتياجات المستهلكين وتوجهاتهم، ويقع المقر الرئيسي لشركة Classic Fine Foods، في هونغ كونغ، وتعمل في أكثر من 10 دولفي منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وكما ستقوم ايضاً TiNDLE، بأستخدام التمويل الموسع من أجل استمرار توسعها دولياً خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.