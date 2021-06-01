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Posted inالمائدة

إطلاق سي ثري أريبيا، منصة المطاعم التقنية الفائقة

أعلن اليوم عن شراكة بين منصة المطاعم سي ثري ومجموعة دبليو كي WK Holding القابضة في السعودية، لجلب سي ثري C3 وهي منصة قطب قطاع الضيافة الأمريكي سام نظريان ، لإطلاقها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إطلاق سي ثري أريبيا، منصة المطاعم التقنية الفائقة

تقدر قيمة الشركة الجديدة سي ثري أريبيا -C3 Arabia- بحوالي 375 ألف ريال سعودي (100 مليون دولار أمريكي) مع افتتاح قرابة 30 منفذا خلال السنة الأولى مع خطط افتتاح 110 موقعا و550 منفذ للعلامة التجارية في السنة الخامسة.

ويشير بيان الشركة إلى أن المنصة متعددة الأقنية للطعام ستؤذن ببداية عصر جديد في قطاع الضيافة والطعام في السعودية والشرق الأوسط، وستكون منافذ الشركة عبارة عن صالات مطاعم ومطابخ مرنة ومطاعم خدمة سريعة ومطاعم خدمة ذاتية، ومنافذ لاستلام الوجبات مع منافذ تسليم من السيارة والتوصيل الجوال.

وبحسب البيان فإن المواقع ستتألف من مراكز عامة وخاصة من كل الأحجام، من مراكز اللياقة الرياضية ومحطات الوقود والمطارات وحتى الجامعات والملاعب الرياضية ومراكز التسوق والمشاريع السكنية الكبرى في السعودية.

وستؤسس سي ثري العربية فريق تشغيل في العاصمة الرياض بالاستفادة من شريكها السعودي سمارت فود هولدنغ التابعة لمجموعة دبليو كي القابضة.

 

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