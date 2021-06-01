إطلاق سي ثري أريبيا، منصة المطاعم التقنية الفائقة

تقدر قيمة الشركة الجديدة سي ثري أريبيا -C3 Arabia- بحوالي 375 ألف ريال سعودي (100 مليون دولار أمريكي) مع افتتاح قرابة 30 منفذا خلال السنة الأولى مع خطط افتتاح 110 موقعا و550 منفذ للعلامة التجارية في السنة الخامسة.

ويشير بيان الشركة إلى أن المنصة متعددة الأقنية للطعام ستؤذن ببداية عصر جديد في قطاع الضيافة والطعام في السعودية والشرق الأوسط، وستكون منافذ الشركة عبارة عن صالات مطاعم ومطابخ مرنة ومطاعم خدمة سريعة ومطاعم خدمة ذاتية، ومنافذ لاستلام الوجبات مع منافذ تسليم من السيارة والتوصيل الجوال.

وبحسب البيان فإن المواقع ستتألف من مراكز عامة وخاصة من كل الأحجام، من مراكز اللياقة الرياضية ومحطات الوقود والمطارات وحتى الجامعات والملاعب الرياضية ومراكز التسوق والمشاريع السكنية الكبرى في السعودية.

وستؤسس سي ثري العربية فريق تشغيل في العاصمة الرياض بالاستفادة من شريكها السعودي سمارت فود هولدنغ التابعة لمجموعة دبليو كي القابضة.