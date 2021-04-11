أكبر نافورة في العالم تطلق إشارة الإفطار يومياً في “ذي بوينت” خلال شهر رمضان

أعدّت “ذي بوينت”، الوجهة المميزة للحياة العصرية الغنية بالإطلالات الخلّابة ولتناول الطعام في “نخلة جميرا”، برامج شيّقة للاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور الشهية وسط الأضواء الساحرة المستوحاة من الأجواء الرمضانية، بالإضافة إلى عروض “نافورة النخلة” اليومية الآسرة.

سوف يتنعم زوار “ذي بوينت” بالإجواء الرائعة خلال هذا الشهر الفضيل والاستمتاع بالعروض المبهرة للزينة الرمضانية المستوحاة من الزخارف الإسلامية، وكذلك تناول الإطار على مقربة من أكبر نافورة مائية في العالم، والتي سوف تطلق يومياً، إشارة انتهاء فترة الصوم وحلول موعد الإفطار خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل الجاري ولغاية 15 مايو المقبل.

وسوف يتمكن الزوار طوال هذه الفترة، من الاستمتاع بعروض مدهشة تشمل وجبات الإفطار والسحور اللذيذية في مختلف أنحاء “ذي بوينت” حتى الساعة الواحدة فجراً، والتمتع بعروض “نافورة النخلة” التي تتأرجح أعمدة الماء فيها على أنغام الأغاني الإماراتية الشهيرة مثل “سلام يا دبي” و”دبي كوكب آخر” و”حتى بلوغ السحاب” وغيرها.

وجبات الإفطار والسحور في “ذي بوينت”:

“بيروت باي”

• استمتع بالوجبات العربية الشهية خلال شهر رمضان الفضيل، فإن “بيروت باي” يتميّز بتوفير المكوّنات الأساسية لكل وجبة إفطار ويقدم المأكولات اللبنانية اللذيذة مثل الفتوش وفطائر السبانخ واللحوم وأجبان السمبوسك، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاوي.

• للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 054 343 1888

“الصفدي”

• إنه يشتهر بتقديم الوجبات اللبنانية الأصيلة، فالـ”الصفدي” هو المكان المثالي لتناول وجبة الإفطار العائلية التي تضم كل المكوّنات الأساسية خلال شهر رمضان مثل شوربة العدس واللحم بالعجين والفلافل وأطباق رئيسية شهية مثل الدجاج البرياني والشاورما وغيرها..

• للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 600 500 601

“فناجين”

• تمتع بالأطباق الغنية والأصيلة للمطبخ العراقي التقليدي في “فناجين”، فهي تضم لائحة إفطار بسعر 195 درهماً للشخص الواحد مع المقبّلات والأطباق الرئيسية والحلويات الأكثر شهرة.

• للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 04 589 3300

“القاهرة 30″ و”إبن حميدو”

• أشبع رغباتك في “القاهرة 30″، المطعم الفريد من نوعه الذي يقدم الأطباق المصرية والشرق أوسطية المطهوة بشغف. للحجز يرجى الاتصال على الرقم: 04 584 4581

• تناول أشهى المأكولات البحرية في مطعم “إبن حميدو” واستمتع بمجموعة واسعة من الأسماك الطازجة مباشرة من البحر. للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 04 395 9595

كازوزا

• هل تتوق لتناول وجبة الإفطار المصري الأصيل؟ إذاً، قم بزيارة “كازوزا” واستمتع ببوفيه مفتوح شهي مقابل 140 درهماً للشخص الواحد، أو جرّب لائحة أطباق السحور المطوخة مباشرة على العربة.

• للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 052 699902

“رو رويال”

• هل ترغب بتدليل نفسك بفطور شهي؟ إذاً، جرّب “رو رويال” الفرنسي” الذي يقدم مزيجاً من الأطباق الفاخرة مقابل 99 درهماً فقط، ولائحة طعام إفطار تتضمن سلة معجنات وشوربة ونوعين من المقبلات الباردة وثلاث أنواع من المقبلات الساخنة وطبق رئيسي واحد ومشروبات رمضانية.

• أما بالنسبة للسحور، فما عليك سوى تجربة الوجبات الخفيفة والمخبوزات في سوق رمضاني مصغّر.

• للحجز ، يرجى الاتصال على الرقم: 04 241 2828 أو 050 575 1361

“شيكاغو ميت باركرز”

• إذا كنت تبحث عن إشباع رغبتك الشديدة بتناول اللحوم؟ فما عليك سوى التوجه إلى “شيكاغو ميت باكرز” الذي يقدم مختلف أنواع اللحوم التي ترغب فيها من خلال لائحة طعام رمضانية خاصة تضم مجموعة للاختيار من ثلاث مقبلات وأربعة أطباق رئيسية وحلوى مقابل 185 درهماً للشخص الواحد.

• للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 04 580 7983

“هوك آند كوك”

• لخوض تجربة مأكولات بحرية لا تُنسى، انضم إلى “هوك آند كوك” واستمتع بعروض مدهشة مثل “طبق الأحد” الذي يتميّز بخصم 20% على “طبق الصياد” أو “الثلاثاء السلطعونات” مع خصم 20% على سلطعون البحر بالفلل أو البهارات الحارة و”أربعاء البايّلا” مع خصم 30% على البايّلا البحرية.

• للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 04 244 3214

“آيزا”

• جرّب الأطباق اليونانية اللذيذة في “آيزا” مع لائحة رمضانية مكوّنة من حساء اليقطين والاختيار من ثلاث مقبّلات وسلطة “آيزا” والتاراماسالاتا وفطيرة السبانخ والاختيار من ثلاثة أنواع رئيسية من سمك الدنيس (سيبريم) أو الدجاج بالكمأة أو لسان العصفور (أرز نباتي)، بالإضافة إلى لقمة القاضي (حلويات العوامة) بـ199 درهماً فقط.

• للحجز ، يرجى الاتصال على الرقم: 04 575 5097

“سمكجي”

هل ترغب بتناول المأكولات البحرية الطازجة؟ إن “سمكجي” يمزج ما بين النكهات المشرقية والمتوسطية لتقديم أطباق السمك الطازج. ومقابل 168 درهماً فقط للشخص، بإمكانك الاستمتاع بلائحة من خمسة أصناف، مع اهتمام خاص من أحمد الفكير، رئيس الطهاة في المجموعة. ابدأ باختيار الحساء، يليها المقبّلات الشهية مثل الفتوش والحمص وكبدة الدجاج مع دبس الرمان وفتة الضأن. ويُقدم الطبق الرئيسي الفاخر الذي يشترك فيه الجميع، مثل الكبة اللبنية وفخدة الخروف المشوية مع الفريكة.