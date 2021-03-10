افتتاح مطعم مجموعة يابانية في العاصمة السعودية

تستعد سلسلة مطاعم روكا لافتتاح فرعها الجديد في المملكة العربية السعودية في الصيف المقبل، ليكون مطعم روكا الرياض من أوائل العلامات العالمية الكبرى التي تفتتح فرع لها في السعودية. وتعود فكرة المطعم الجديد للمؤسس والمؤسس المشارك راينر بيكر، ليكون بذلك الفرع العالمي الثاني بعد الافتتاح الناجح لمطعم روكا دبي، والذي حظي بشعبية كبيرة في العام الماضي.

ويقع المطعم على بوابة التحلية الجديدة، بمساحة 5629 قدماً مربعاً. ويستقبل 161 ضيفاً في صالته الداخلية و82 ضيفاً في التراس الخارجي بتصميمه المميز. كما تم إعطاء المطعم طابعاً خاصاً بديكوراته العصرية المأخوذة من أشهر وجهات لندن مثل مايفير وشارع شارلوت.

وسيُقدم المطعم لضيوفه في الرياض، مفهوم روباتاياكي الياباني للطبخ المعاصر الشهير والحائز على جوائز، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أشهى الأطباق المشوية على طريقة روباتا اليابانية التقليدية التي ابتكرها صيادون يابانيون، واعتمدوا على الفحم لطهي السمك في قوارب للصيد ضمن المياه الساحلية الشمالية في اليابان. ومن الأطباق المشوية المميزة، طبق كانكوكو فو كوهيتسوجي (شرحات لحم الضأن مع التوابل الكورية وخيار بالسمسم) وياكيتوري نيجيما ياكي (أسياخ الدجاج المشوي مع البصل الأخضر). بالإضافة إلى الأطباق المميزة الخاصة بالمطعم مثل، ساكي نو تارو تارو (تارتار السلمون مع صلصة دن ميسو ويوزو) وسلطة كامباتشي ساشيمي نو (ساشيمي التونا صفراء الذيل مع تتبيلة الكمأة واليوزو) الشهيرة في لندن.

وتعليقاً على افتتاح المطعم، قال راينر بيكر: “نحن متحمسون لافتتاح الفرع الجديد في الرياض، بعد النجاح الكبير الذي حققناه في دبي، ليكون بذلك الحضور الثاني لنا في منطقة الخليج. كما أننا نستعد لتقديم تجربة طعام فريدة لضيوفنا في المملكة. وشهدنا إقبال عدد كبير من العلامات لافتتاح فروع لها في السعودية بعد إطلاق عدد من الفعاليات الثقافية في مواسم السعودية، كما نطمح إلى توسيع محفظتنا بإطلاق فرع لسلسلة مطاعمنا الثانية زوما خلال عام 2022. وستكون السعودية على موعد مع تجارب لا تُضاهى من تقنيات الطهو الاستثنائية هذا العام.”

ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع شركة ازومي ليميتد المحدودة اتفاقية تعاون مع شركة إم جيه إس (محمد جاوا) القابضة؛ بهدف توسيع محفظة علامات ازومي التجارية في المملكة. وتُعدّ ازومي ليميتد من الأسماء العالمية الرائدة في قطاع المطاعم، حيث حازت على العديد من الجوائز المرموقة، وتندرج تحت مظلتها علاماتٍ تجارية تقدّم تجارب طعام عصرية في أبرز المدن حول العالم. وبدأت رحلة الشركة التي أسسها راينر بيكر بمشاركة أرجون واني مع افتتاح مطعم زوما لندن عام 2002. ثم واصلت مسيرتها الناجحة بإطلاق مطعم روكا لندن عام 2004. وبعد النجاح الذي حققه كل من زوما وروكا في تقديم مفهوم الضيافة اليابانية الأصيلة، تم افتتاح مطعم أوبليكس ضمن برج شارد عام 2013.

يذكر أن تسمية روكا جاء من كلمتين (Ro) وتعني التواصل الاجتماعي و(Ka) تعني الحفاظ على الطاقة، حيث سيعمل مطعم روكا الرياض على تقديم تجربة مميزة لجميع لزواره. ويتميز روكا الرياض بتصميمه الحديث الذي قام بإبداعه المصمم نوريسان موراماتسو، حيث يتضمن منطقة روباتا للجلوس المصنوعة من ألواح خشبية ذات تصميم عصري، وجدران مغطاة بمزيج من الاسمنت والأخشاب العتيقة، بالإضافة إلى سقف شبكي وبلاط من الخزف الخرساني لإضفاء مظهرٍ أنيق على المكان.

واحتفلت مجموعة روكا بمرور 16 عاماً على تأسيسها في العام الماضي، وتضم اليوم أربعة مطاعم جديدة في لندن، وهي: شارلوت ستريت وشوتشو لاونج، وكناري وارف (2009)، ومايفير (2014)، وألدويتش (2014) بالإضافة إلى فرع واحد في دبي (2020).