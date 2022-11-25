شراكة مثمرة بين فودكس وباي موب تثري التحول الرقمي لقطاع المطاعم في مصر

أعلنت كلاً من فودكس – الشركة الرائدة في حلول إدارة المطاعم في منطقة الشرق الأوسط- وباي موب – شركة تمكين الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان – عن توقيع عقد شراكة بالتعاون مع بنك مصر باعتباره البنك المسؤول عن قبول المدفوعات الالكترونية لتمكين قطاع المطاعم في مصر من تحقيق المزيد من النجاحات في ظل الاقتصاد الرقمي، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ستعمل الشراكة على دمج نظام إدارة المطاعم (RMS) الخاص بـشركة فودكس مع أجهزة نقاط البيع (POS) من باي موب، مما سيوفر حلاً سلسًا وشاملًا لمشغلي المطاعم والعملاء على حد سواء. ويعد ذلك هو أول تكامل مدعوماً بنظام برمجة التطبيقات اللاسلكية لقطاع المطاعم في مصر. كما سيمكن هذا التعاون مطاعم فودكس من توسيع قبولها لجميع حلول مدفوعات البطاقات باستخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بباي موب. سيعمل هذا التعاون بين الشركتين على التغلب على تحديين رئيسيين بقطاع المطاعم وذلك من خلال ميكنة عمليات التسوية والسداد وهو ما سيساهم بدوره في توصيل الطلبات بشكل أسرع مع تقليل معدلات الخطأ والخروج بتجارب فريدة خالية من الأخطاء.

وقد علق بلال زهران، مدير عام مصر في شركة فودكس، قائلاً “إن التمكين التكنولوجي والاقتصاد الرقمي هما عاملان حاسمان في تسريع نمو قطاع المطاعم في مصر. فمن خلال الشراكة بين فودكس وباي موب – وهما الشركتان الأقوى تكنولوجياً في المنطقة – سيشهد قطاع المطاعم تطوراً ملحوظاً بل وسيعمل التعاون بين الشركتين على تسريع وتيرة التحول إلى المدفوعات غير النقدية، مما يعزز النمو والتحول الرقمي.”

إن فودكس هي الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة قطاع الأغذية والمشروبات إقليمياً، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر شركات SaaS الواعدة التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمثل مهمة الشركة في تمكين مالكي المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع شامل قائم على السحابة لإثراء عملياتهم. كما تعمل فودكس على تضمين كافة الشرائح بقطاع المطاعم بدءاً من المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الخدمة السريعة والمخابز وشاحنات الطعام إلى المطابخ السحابية ومتاجر التجزئة الصغيرة غير الغذائية.

وتعد الميزة الرئيسية للشراكة مع شركة فودكس هي لوحة تحكم المدفوعات في الوقت الفعلي من باي موب والتي تمنح مشغلي المطاعم القدرة على رؤية بياناتهم المالية وهو ما سيعمل على تبسيط عمليات الدفع وتمكين المطاعم من إدارة أعمالهم وتنميتها، حيث يتواجد في مصر مئات الآلاف من المطاعم، معظمها مطاعم محلية.

وفي السياق ذاته، صرحت چيلان شعبان، الرئيسة التجارية لشركة باي موب، “إن شراكتنا مع فودكس تخلق نظامًا مبتكرًا يعمل على دفع نمو قطاع المطاعم في مصر. فمن خلال دمج منتجاتنا في حل واحد مبتكر، سنلعب دورًا محورياً في تمكين مشغلي المطاعم في جميع أنحاء البلاد من زيادة معدلات الكفاءة وتسريع تبنيهم لقبول المدفوعات الرقمية وهو ما سيؤدي إلى زيادة حجم المبيعات في النهاية”.

وباعتبارها الشركة التي تمتلك شبكة بنية تحتية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، تقدم باي موب أكثر من 40 طريقة دفع عبر شبكة الإنترنت وفي المتاجر عبر بوابتها ونقاط البيع المنتشرة. إن 87٪؜ من حجم العمليات التي تتم من خلال المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة في مصر تتم من خلال شبكات البنية التحتية التي تقدمها شركة باي موب وهو ما ساهم في وصول عدد مستخدمي هذه المحافظ إلى 18 مليون شخص. كما تلتزم باي موب بجعل نمو الأعمال التجارية بأي حجم في الاقتصاد الرقمي أمراً بسيطاً وسلساً ومرناً مع تقديم أفضل ما توصلت إليه من تقنيات لتوفير تجارب عملاء فريدة وخالية من التحديات لأكثر من 150 ألف تاجراً في شبكتها.