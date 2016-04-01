الكشف عن السيارة الكهربائية “تسلا موديل 3”

كشف الملياردير إيلون مسك أمس عن سيارة “تسلا موديل 3 Model وأعلنت الشركة عن قيام أكثر من 115 مشتر بتسديد طلبات شراء مسبقة علما أن السيارة ستسلم للمشترين آخر 2017 . يأتي “موديل 3” بالدفع الرباعي وببطارية 90 كيلوواط/ساعة تتيح لها قطع مسافة 300 ميل دون إعادة شحن.





أما سعر”موديل 3″ فهو 35 ألف دولار (25 ألف جنيه استرليني) ما يعادل نصف سعر نسخة “موديل اس” الفاخرة.

ومن المقرر أن تطرح “موديل 3 اس” في أسواق الولايات المتحدة في أواخر العام 2017 وفي أوروبا في 2018.

شركة “تيسلا” الأميركية المنتج الأول للسيارة الكهربائية قد تصدرت القائمة الأولى في سوق مبيعات السيارات الكهربائية في العالم العام الماضي، حيث باعت 42 ألفاً و730 سيارة من موديلها “موديل إس”، وبذلك تفوقت على “ميتسوبيشي” اليابانية التي باعت 41 ألف سيارة كهربائية، ونيسان التي باعت 40 ألفاً و240 سيارة كهربائية.