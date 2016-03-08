الكساد يلحق سوق السيارات المستعملة بجدة .. وتحذيرات من “التلاعب بالعدادات”

يعاني حراج السيارات المستعلمة بجدة من ركود شديد وتراجع في معدل المبيعات حيث دخل السوق حالة من الكساد في ظل عدم وجود دعم وتخفيض من وكلاء السيارات أو الانتظار حتى يتحرك السوق من جديد.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن مختصين تحذيراتهم من تنامي ظاهرة التلاعب بعداد الكيلو مترات في السيارات المستعملة المعروضة للبيع في الحراج.

وأشار عويضة محمد الكشي شيخ معارض السيارات ورئيس لجنة السيارات في غرفة جدة إلى صعوبة تمييز التلاعب بالعدادات حتى على أصحاب الخبرة والباع الطويل في القطاع، مؤكداً وجود بعض ضعاف النفوس الذين لا يراعون الله ولا يخشون على سمعتهم كتجار، وناصحاً بفحص المركبة المراد شراؤها فحصاً جديداً من محطة الفحص الدوري.

وأضاف الكشي أن نسبة تناهز 50% من المشترين للسيارات لا يحرصون على فحص السيارة ويكتفون بالأوراق وشهادات الفحص التي تقدم لهم، في حين أنه من الضروري والمفيد الاستعلام برقم السيارة عن الملاك السابقين، والتأكد من مسافة الكيلومتر المقطوعة وقد استحدثت شركة العلم نظاما جيدا في ذلك الجانب بدأته قبل حوالي ستة أشهر.

وعن حال الحراج ومعدل المبيعات، أكد عويضة الكشي دخول الحراج في حالة من الكساد جعلت الكثير من أصحاب المعارض يلجأ للبيع بالتقسيط للخروج برأس المال في ظل عدم وجود دعم وتخفيض من وكلاء السيارات أو الانتظار حتى يتحرك السوق من جديد.

كما أشار شيخ المعارض إلى أن معاناة أصحاب المعارض والمستهلكين في حراج الجوهرة الذي يعد السوق الرئيسي لتجارة السيارات المستعملة بجدة والمنطقة الغربية مع سوء الإسفلت والحفريات الموجودة فيه لازالت مستمرة.

وختم الكشي بأن مشكلة السماسرة والشريطية من العمالة المخالفة التي تمارس البيع في الحراج لازالت ملموسة، رغم تواصل الحملات ضد تلك الظاهرة وتكثيفها في الآونة الأخيرة.