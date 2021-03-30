مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية إي كيو إس عبر منصة مرسيدس-بنز الإلكترونية

سيقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة بما في ذلك أولا كالينيوس وبريتا سيغر وماركوس شافير وسجاد خان، إلى جانب غوردن واغنر، كبير مسؤولي التصميم، بتقديم أبرز المواصفات الفنية لسيارة EQS، والتي توفر رفاهية تقدمية ترضي جميع الحواس وتبدأ حقبة جديدة للشركة. يمكنكم مشاهدة العرض العالمي الأول للسيارة EQS مباشرةً على الرابط https://media.mercedes-benz.com/EQS أو لاحقاً من خلال مقاطع الفيديو الموجودة على المنصة.

وسيتم بث العرض الرقمي العالمي الأول في وقت واحد على العديد من القنوات. كما تقدم مرسيدس-EQ معلومات وخدمات لممثلي وسائل الإعلام على منصة مرسيدس-بنز. وإلى جانب الصوت الأصلي باللغة الإنجليزية، تتوفر النصوص بإجمالي ست لغات للقراءة والتنزيل. وتكمل المواد الصحفية مثل مقاطع الفيديو والصور والرسومات والبيانات الصحفية، العرض الشامل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم خبراء مرسيدس-EQ بالإجابة عن الأسئلة الفردية في سياق العرض الرقمي العالمي الأول، ما يوفر فرصة مناسبة للبحث الإضافي. وتتوفر المواد الصحفية الخاصة بالسيارة بالفعل على الموقع الإلكتروني، وتقدم إلى جانب معلومات أخرى، رؤى حول التطور التقني واختبار القيادة النهائي قبل العرض العالمي الأول لسيارة EQS.

وتعد سيارة EQS الطراز الأول الذي يعتمد على البنية الجديدة للسيارات الكهربائية الفاخرة والتنفيذية. وتقدم السيارة للسائقين والركاب مزيجاً فريداً من التكنولوجيا والتصميم والوظائف والاتصال. وفي الوقت نفسه، تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة في العديد من المجالات بدعم من الذكاء الاصطناعي.