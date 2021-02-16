محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسيارات ويخوت

الترخيص لأول سيارة طائرة في العالم في الولايات المتحدة

حصلت طائرة تيرافوجيا ترانزيشن على رخصة صلاحية طيران من هيئة الطيران الفيدرالية لكن يتوجب عليها الآن الحصول على ترخيص سيارة للسير على الطرقات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الترخيص لأول سيارة طائرة في العالم في الولايات المتحدة

منحت إدارة الطيران الفيدرالية شهادة صلاحية من فئة الطائرات الخفيفة. ومن مقرها في ولاية ماساتشوستس ، وصفت شركة تيرافوجيا إصدار الشهادة بأنه “محطة هامة” تمهد لاستخدام مركبتها في الأجواء وعلى الطرقات.

ولاتزال السيارة الطائرة ذات المقعدين بحاجة لاستيفاء معايير السلامة من إدارة الطيران الفيدرالية والإدارة الوطنية للطرق السريعة.

ويسهل حصول الشركة على هذا الترخيص عملية طرح السيارة للبيع في الأسواق،وتلبية طلبيات الشراء التي استلمتها الشركة في مرحلة ما قبل البيع.

تتميز السيارة «تيرافوجيا ترانزيشن» بحجمها المتوسط الذي يضم مقعدين وتعمل باستخدام محرك هجين، وهي مجهزة بأنظمة تسهل تحويلها من سيارة إلى طائرة في غضون دقيقة.

يذكر أن الشركة الصينية جيلي القابضة (Zhejiang Geely Holding Group) استحوذت على تيرافوجيا سنة 2017.

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