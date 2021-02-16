الترخيص لأول سيارة طائرة في العالم في الولايات المتحدة

منحت إدارة الطيران الفيدرالية شهادة صلاحية من فئة الطائرات الخفيفة. ومن مقرها في ولاية ماساتشوستس ، وصفت شركة تيرافوجيا إصدار الشهادة بأنه “محطة هامة” تمهد لاستخدام مركبتها في الأجواء وعلى الطرقات.

ولاتزال السيارة الطائرة ذات المقعدين بحاجة لاستيفاء معايير السلامة من إدارة الطيران الفيدرالية والإدارة الوطنية للطرق السريعة.

ويسهل حصول الشركة على هذا الترخيص عملية طرح السيارة للبيع في الأسواق،وتلبية طلبيات الشراء التي استلمتها الشركة في مرحلة ما قبل البيع.

تتميز السيارة «تيرافوجيا ترانزيشن» بحجمها المتوسط الذي يضم مقعدين وتعمل باستخدام محرك هجين، وهي مجهزة بأنظمة تسهل تحويلها من سيارة إلى طائرة في غضون دقيقة.

يذكر أن الشركة الصينية جيلي القابضة (Zhejiang Geely Holding Group) استحوذت على تيرافوجيا سنة 2017.

حصلت هذه الطائرة أمس على شهادة جدارة الطيران ، تيرافوجيا ترانزيشن هي سيارة طائرة أمريكية مصنوعة من قبل شركة تيرافوجيا قابلة للتحول من طائرة إلى سيارة ومن سيارة إلى طائرة pic.twitter.com/4NHozPvfaV — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 16, 2021