الكشف عن سيارة أودي إي ترون جي تي التي ستنافس تسلا

وذكرت الشركة أن معدل الإنتاج السنوي لهذه السيارة سيكون أقل من 10000 سيارة، مشيرا إلى أن هذا الموديل سيكون “منتجا مخصصا لفئة معينة من العملاء”، وقال إن هذه السيارة ستكون “منارة وأيقونة” ترمز للانطلاقة الجديدة لسيارات أودي التي تحمل الدوائر الأربع.

تضم السيارة “إي ترون جي تي” أربعة مقاعد وأربعة أبواب، وهي تستوحي في تصميمها السيارة الرياضية تايكان من بورشه التي تنتج في ذات المنصة.

تؤمن بطارية السيارة قيادتها لمسافة 488 كيلومترا حتى يلزم إعادة شحنها من أعمدة الشحن السريعة في 23 دقيقة.

تنافس أودي بهذا الطراز سيارة تسلا موديل إس، ويبلغ السعر المبدئي للسيارة 100 ألف يورو، ومن المنتظر أن تبدأ أودي في بيع هذه السيارة في مايو المقبل.