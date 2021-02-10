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Posted inسيارات ويخوت

الكشف عن سيارة أودي إي ترون جي تي التي ستنافس تسلا

كشف ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أودي الألمانية للسيارات، السيارة الرياضية الكهربائية الخالصة “إي ترون جي تي – Audi e-tron GT quattro” في معرض افتراضي أمس الثلاثاء والتي يراد لها أن تنافس تسلا، وتبلغ قوة محرك السيارة الجديدة 646 حصانا، وتصل سرعتها من الثبات إلى مئة كيلومتر/ساعة في غضون 3ر3 ثانية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكشف عن سيارة أودي إي ترون جي تي التي ستنافس تسلا

وذكرت الشركة أن معدل الإنتاج السنوي لهذه السيارة سيكون أقل من 10000 سيارة، مشيرا إلى أن هذا الموديل سيكون “منتجا مخصصا لفئة معينة من العملاء”، وقال إن هذه السيارة ستكون “منارة وأيقونة” ترمز للانطلاقة الجديدة لسيارات أودي التي تحمل الدوائر الأربع.

تضم السيارة “إي ترون جي تي” أربعة مقاعد وأربعة أبواب، وهي تستوحي في تصميمها  السيارة الرياضية تايكان من بورشه التي تنتج في ذات المنصة.

تؤمن بطارية السيارة قيادتها لمسافة 488 كيلومترا  حتى يلزم إعادة شحنها من أعمدة الشحن السريعة في 23 دقيقة.

تنافس أودي بهذا الطراز سيارة تسلا موديل إس، ويبلغ السعر المبدئي للسيارة 100 ألف يورو، ومن المنتظر أن تبدأ أودي في بيع هذه السيارة في مايو المقبل.

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