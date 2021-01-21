مرسيدس تكشف عن إي كيو أي سيارة كهربائية بمزايا متقدمة

تعد EQA السيارة الجديدة ضمن مجموعة السيارات الكهربائية بالكامل من علامة مرسيدس-EQ. وتسلط الجماليات الكهربائية في تصميم هذه السيارة الجديدة من فئة كروس أوفر، الضوء على مستوى الفخامة الذي تقدمه العلامة. ويدعم المساعد الذكي السائق في العديد من المواقف، بما في ذلك تجنب الحوادث واستراتيجية التشغيل الفعالة والملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بالعديد من وظائف مرسيدس-بنز الاستثنائية مثل نظام المعلومات والترفيه MBUX. وتعد EQA عضواً في عائلة السيارات المدمجة الناجحة من مرسيدس-بنز. وتربط السيارة علاقة وثيقة بسيارة GLA، كونها توفر جميع الميزات الرائعة لتلك السيارة، إلى جانب التشغيل الكهربائي بالكامل. ويتم بناء EQA في مدينة راستات بألمانيا وبكين بالصين. ويتم توفر أنظمة البطارية الخاصة بسيارة EQA من قبل شركة Accumotive التابعة لمرسيدس-بنز في كامينز. ويستعد مصنع البطاريات في مدينة جاور البولندية لإنتاج أنظمة بطاريات خاصة بسيارات مرسيدس-EQ المدمجة بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وقال ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة دايملر AG ومرسيدس-بنز AG، والمسؤول عن أبحاث مجموعة دايملر والرئيس التنفيذي للعمليات في مرسيدس-بنز: “تطمح مرسيدس-EQ لأخذ زمام المبادرة في مجال أنظمة القيادة الكهربائية وبرامج المركبات. وتحقيقاً لهذا الهدف، عملنا على تحديد بعض الأهداف الطموحة لتطوير المنتجات وقررنا المضي قدماً في طرح تقنيات جديدة في السوق بشكل سريع”.

وأضاف: “تتيح لنا سيارة EQA الجديدة إظهار الطريقة التي نصور بها التنقل الكهربائي بحسب احتياجات عملائنا. وتثبت سيارة EQA أنه من خلال استخدام بنية مجربة ومختبرة، فمن الممكن تحقيق حل وسط ممتاز بين الأداء والتكاليف والوقت اللازم للتسويق”.

فخامة الجماليات الكهربائية للتصميم

تتميز سيارة EQA بشبكة أمامية ذات لوحة سوداء تتوسطها علامة النجمة المميزة لعلامة مرسيدس-EQ. ميزة تصميم أخرى في عالم السيارات الكهربائية بالكامل من علامة مرسيدس-EQ هي شريط الضوء المستمر في الجهتين الأمامية والخلفية. ويربط شريط الألياف الضوئية الأفقي الأضواء النهارية لمصابيح LED الأمامية، ما يضمن سهولة ملاحظة السيارة في ضوء النهار وفي الليل. ويتميز الجزء الداخلي من المصابيح الأمامية بلمسة نهائية على مستوى عالٍ من الجودة والتفاصيل الدقيقة. وتسهم لمسات اللون الأزرق المميزة داخل المصابيح الأمامية في تعزيز المظهر المميز لسيارة مرسيدس-EQ. وتندمج مصابيح LED الخلفية بسلاسة في شريط إضاءة LED، ما يعزز المظهر الجمالي للجهة الخلفية من سيارة EQA. وجرى نقل المكان المخصص للوحة الأرقام إلى المصد. ويتميز هذا الطراز حصرياً بعجلات خفيفة ذات تصميم ثنائي أو ثلاثي الألوان يصل حجمها إلى 20 بوصة، وفي بعض الحالات تشمل زخارف باللون الذهبي الوردي أو باللون الأزرق.

وقال جوردن واجنر، رئيس قسم التصميم في شركة دايملر AG: “تجسد سيارة EQA المدمجة مفهوم الفخامة التقدمية في أكثر أشكالها رياضية، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام وكهربائية بالكامل جرى تصميمها للتنقل المستدام في المستقبل”.

وأضاف: “يضع هذا التناغم المثالي بين العناصر الخارجية والداخلية للسيارة معايير جديدة في صناعة هذه الفئة من السيارات”.

ويعكس تصميم المقصورة الداخلية الطابع الكهربائي لسيارة EQA، وذلك من خلال عناصر الإضاءة في الجزء الخلفي المصممة بأسلوب جديد مع زخرفة باللون الذهبي الوردي على منافذ التهوية والمقاعد ومفتاح تشغيل السيارة. ويتميز الطراز Edition 1 بمقاعد جلدية مع ثقوب يمكن من خلالها رؤية القماش الأزرق. وتتميز التجهيزات والشاشات المخصصة للسيارات الكهربائية بنفس مخطط الألوان مع لمسات باللونين الذهبي الوردي والأزرق.

ويأتي وضع الجلوس مرتفعاً ومستقيماً، كما هو معتاد في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهو ما يجعلها مريحة لدخول وخروج السائق والركاب، بالإضافة إلى منحهم زوايا رؤية أكثر اتساعاً. وجرى التركيز أثناء التصميم على الاستفادة من المساحات، حيث يأتي مسند الظهر الخاص بالمقاعد الخلفية قابلاً للطي بنسبة 40:20:40.

الكفاءة هي العامل الرئيسي، من الديناميكا الهوائية إلى أنظمة الملاحة الذكية

تحقق سيارة EQA نتائج ممتازة مع معامل سحب بقيمة 0.28، حيث تبلغ مساحة المنطقة الأمامية A من السيارة 2.47 متر مربع. وتشمل أهم تجهيزات الديناميكا الهوائية نظام التحكم في هواء التبريد المغلق تماماً في الجزء العلوي والمآزر الأمامية والخلفية ذات الكفاءة العالية من ناحية ديناميكا الهواء، والهيكل السفلي السلس للغاية والمغلق بالكامل تقريباً، وعجلات Aero المحسنة خصيصاً، وأجنحة معدة خصيصاً للعجلات الأمامية والخلفية.

وتشكل المضخة الحرارية التي تأتي كتجهيز قياسي جزءاً من نظام الإدارة الحراية المتطور، والذي يتميز بتفاصيل كثيرة مبتكرة مثل إعادة استخدام الحرارة المهدرة من نظام الدفع الكهربائي، بما يحقق كفاءة استثنائية وأقصى مدى للسير. وتقدم سيارة EQA أيضاً إمكانية ضبط خاصية التحكم في الطقس قبل الدخول إليها، ويتم التحكم في هذه الوظيفة بشكل مباشر عن طريق نظام المعلومات والترفيه MBUX أو من خلال تطبيق Mercedes me.

وبالإضافة إلى سهولة الاستخدام اليومي لسيارة EQA بشكل عام، تضم السيارة نظام الملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي والذي يأتي كتجهيز قياسي. ويحدد النظام أسرع طريق للوجهة المطلوبة، وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى، يسمح النظام للسيارة بالتوقف للشحن إذا تطلب الأمر، كما يضع في اعتباره العديد من العوامل الأخرى مثل التضاريس والطقس. ويمكن لهذا النظام الاستجابة بشكل سريع للتغيرات المختلفة، على سبيل المثال في ظروف المرور المختلفة، أو أساليب القيادة الشخصية.