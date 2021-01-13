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Posted inسيارات ويخوت

هل سنشهد تنافس سيارة سوني أمام سيارة أبل هذا العام؟

أعلنت سوني أمس أنها تختبر سيارتها التجريبية إس فجن على الطرقات العامة في النمسا وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 في لاس فيغاس.
وكانت صور السيارة تظهر قمرة القيادة بواجهة قيادة عليها شاشة كبيرة تمتد على طولها تعمل باللمس يمكن تقسيمها لـ 5 أجزاء

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هل سنشهد تنافس سيارة سوني أمام سيارة أبل هذا العام؟

سعيد خلودي- أريبيان بزنس:

كانت سوني قد كشفت في دورة المعرض السابقة عام 2020  عن سيارتها  S-Vision دون ذكر تفاصيل كثيرة وها هي اليوم تكشف خلال كلمة مسؤوليها في افتتاح المعرض أن سيارتها أنجزت تجربة على الطرقات العامة عبر رحلة عبر النمسا، ويأتي ذلك بعد إعلان شركة ابل مؤخرا عن تعاونها مع شركة هيونداي موتور لتطوير  السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بحلول مارس وبدء الإنتاج في وقت مبكر من عام ألفين وأربعة وعشرين في الولايات المتحدة.

 وقال أحدث تقرير: إن الشركتين تخططان لبناء السيارات في مصنع كيا موتورز في ولاية جورجيا، أو الاستثمار المشترك في مصنع جديد في الولايات المتحدة، مع خطة لإنتاج مئة ألف سيارة في عام ألفين وأربعة وعشرين في المصنع المقترح مع القدرة السنوية لأربعمئة ألف مركبة. وكيا موتورز هي إحدى الشركات التابعة لشركة هيونداي موتورز. وذكر التقرير أن هيونداي وأبل تخططان لإطلاق نسخة تجريبية من سيارات أبل العام المقبل.

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