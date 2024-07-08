BYD الصينية تنشئ مصنع سيارات كهربائية في تركيا.. ما علاقة الرسوم؟

وقعت شركة “بي واي دي” (BYD الصينية)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، اتفاقا مع تركيا لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، وهي خطوة يمكن أن تعزز موطئ قدم شركة صناعة السيارات الصينية في أوروبا.

وتتضمن الصفقة استثمار شركة BYD الصينية، لنحو مليار دولار في المصنع الذي سينتج 150 ألف سيارة كهربائية، وهجينة سنويا، وسيضم مركزا للبحث والتطوير، ويؤدي إلى خلق 5000 فرصة عمل جديدة.

مصنع BYD الصينية يتيح وصولا أسهل للسوق الأوروبية

ويتيح المصنع الجديد المقرر إنشاؤه في تركيا لشركة صناعة السيارات BYD الصينية، وصولا أسهل إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يقع جزء صغير من تركيا يسمى تراقيا الشرقية في جنوب شرق أوروبا.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، وقع الاتفاقية في اسطنبول، محمد فاتح كاسر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، ووانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BYD الصينية، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

الرئيس أردوغان يستقبل أعضاء مجلس إدارة شركة "BYD" للسيارات الكهربائية الصينيةhttps://t.co/udUF1I1KFX pic.twitter.com/Gl2d7SYSmM — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 8, 2024

توفير السيارات الكهربائية للسوق التركي والأوروبي

ومن خلال المصنع الجديد، ستخدم شركة BYD السوق المحلية التركية بالمركبات الكهربائية، والتي شكلت 7.5% من مبيعات السيارات العام الماضي في تركيا.

وفي 5 يوليو، قالت تركيا إن هذه الصفقة نتجت عن قرار اتخذ قبل شهر بسحب خطة فرض تعريفة إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وتتطلع شركة BYD، التي أصبحت العلامة التجارية الأكثر مبيعا للسيارات في الصين، إلى السوق الأوروبية، بعد أن واجهت خسائر على مدار سنوات عديدة.

وتهدف العلامة التجارية للسيارات التي يقع مقرها في شنتشن، إلى جلب سياراتها الكهربائية منخفضة السعر إلى أوروبا في السنوات المقبلة، بما في ذلك سيارة Seagull الهاتشباك التي يتوقع المسؤولون التنفيذيون بيعها بأقل من 20 ألف يورو (21700 دولار).

موعد افتتاح مصنع “بي واي دي” في المجر

وفي أوروبا، ستضم المجر أيضا أول مصنع لتصنيع سيارات الركاب لشركة BYD، والذي من المرجح أن يتم افتتاحه قبل عام 2026.

وفي 4 يوليو، افتتحت شركة BYD أول مصنع للسيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا، بتايلاند، واستحوذت الشركة أيضا على مصنع سابق لشركة Ford Motor في البرازيل، وتبحث عن مواقع لإنشاء مصنع في تايلاند.

وتتزايد مبيعات سيارات BYD بسرعة في الاتحاد الأوروبي، وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، باعت 12944 سيارة في أسواق الاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمملكة المتحدة مقارنة بنحو 2120 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2023.